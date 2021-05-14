في عيد ميلاده .. محطات فارقة بحياة شريف منير

يحتفل اليوم الفنان شريف منير بعيد ميلاده، فقد أكمل اليوم عامه الـ 62، فهو من مواليد يوم 14 مايو من عام 1959، وقد بدأ نشاطه الفني عام 1983.

ونبرز في السطور التالية عددًا من أبرز المحطات في حياة النجم شريف منير:-

1- ولد النجم شريف منير في مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، ثم التحق بالدراسة في قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية، و تخرج منها في عام 1986.

2- بدأ الفنان شريف منير مسيرته الفنية في عام 1983 بالعزف علي اٌلة الدرامز ثم نصحه الشاعر الراحل صلاح جاهين بدراسة التمثيل.



3- من أهم أعمال النجم شريف منير ي عالم السينما و التلفزيون و المسرح: "عالم و عالمة"، "رحلة المليون"، "الطوفان"، "بصمات فوق الماء"، "ضربة معلم"، "بكيزة و زغلول"، "دوار يا زمن"، "الوحوش الصغيرة"، "ليالي الحلمية"، "شارع المواردي"، "البركان"، "الكيت كات"، "الهروب"، "حكايات الغريب"، "المال و البنون"، "اللعب مع العيال"، "ديسكو ديسكو"، "ذئاب الجبل"، "حزمني يا"، "رومانتيكا"، "اللص الذي أحبه".



"يوم عسل يوم بصل"، "رد قرضي"، "شورت و فانلة و كاب"، "ألابندا"، "اللبيس"، "كدة أوكيه"، "ولاد النوني"، "سهر الليالي"، "بحب السيما"، "عريس من جهة أمنية"، "ويجا"، "عن العشق و الهوى"، "قص و لصق"، "التوربيني"، "الشياطين"، "نقطة رجوع"، "قلب ميت"، "مسجون ترانزيت"، "ولاد العم"، "بره الدنيا"، "حلم عزيز"، "الصفعة"، "ألف ليلة و ليلة"، "من 30 سنة"، "الزيبق"، "عايلة صالح".

4- تزوج الفنان شريف منير مرتين، حيث أنه انجب في أولى زيجاته الفنانة أسما، و فؤاد ، أما ثاني زيجاته كانت من نصيب الفنانة لورا، و الذي أنجب منها فريدة، و كاميليا.

5- نال النجم شريف على العديد من التكريمات و الجوائز، و ذلك عن مجمل أعماله.