تعليمات خاصة للجزيري قبل مواجهة الزمالك انبي

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على منح التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق بعض التعليمات الفنية الخاصة على هامش مران الفريق اليوم الخميس، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وطالب كارتيرون المهاجم التونسي بتعليمات خاصة لتنفيذها الفترة المقبلة كما حرص على توجيه اللاعب في التقسيمة الفنية التي ظهر فيها المهاجم التونسي بصورة طيبة.

ويلتقي الفريق مع نظيره إنبي، غدا الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة.