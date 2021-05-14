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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد طرحهما في السينمات تعرف على إيرادات عيد الفطر

منافسة قوية بين كريم فهمي ورامز جلال في أول أيام عيد الفطر

أفلام العيد
أفلام العيد

 تشهد دار العرض السينمائى منافسة بين ثلاثة أفلام في عيد الفطر .


وتمكن فيلم رامز جلال من خطف الصدارة  بإيرادات وصلت إلى مليون و٦٠٠ الف جنية فيما جاء " ديدو" للنجم كريم فهمي ثانيا بمليون و٢٢٢٨٧ الف جنيها وبفارق بسيط هم رامز .


فيما جاء فيلم ثانية واحدة في المركز الثالث والأخير  برصيد   265208 جنيه .

استقبلت اليوم  دور العرض في مصر والخليج فيلم "ديدو" من بطولة النجم  كريم فهمي.

وحرص كريم على حضور العرض مع الجمهور ؛ حيث تواجد أيضا زوجته دانا و شقيقه احمد فهمي لدعمه .
 
كما حرص الفنان أحمد فهمي على مساندة كريم ، ونشر صورة له من أمام بوستر فيلم "ديدو" في أحدى السينمات، وكشف عن رأيه في الفيلم.كتب فهمي: " بقالي كتير مشوفتش فيلم جامد كدة مبروك للنجم كريم فهمي ولكل زمايلي المشاركين في الفيلم ومبروك كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي وخالد السبكي".

حرص الفنان أحمد فهمي على مساندة شقيقه الأصغر كريم، ونشر صورة له من أمام بوستر فيلم "ديدو" في أحدى السينمات، وكشف عن رأيه في الفيلم.كتب فهمي: " بقالي كتير مشوفتش فيلم جامد كدة مبروك للنجم كريم فهمي ولكل زمايلي المشاركين في الفيلم ومبروك كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي وخالد السبكي".

العرض السينمائي كريم فهمي الفنان احمد فهمى احمد فهمي فيلم ديدو فيلم ثانية واحدة أول أيام عيد الفطر

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شاهد بالصور .. أحمد فهمي يدعم شقيقه كريم فهمي أثناء عرض "ديدو"

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