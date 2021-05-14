محمد صلاح يتحدث عن فك " النحس " أمام مانشستر يونايتد وإمكانية تاأل ليفربول لدوري أبطال أوروبا

أعرب محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزي عن سعادته بـ فوز فريق امام مانشستر يونايتد برباعية مقابل هدفين في الدوري الانجليزي.

وأكد محمد صلاح في تصريحات لـ قناة “ بي ان سبورتس ” أن قرار اراحه لاعبي مانشستر يونايتد المباراة السابقة كان اكبر حافز للاعبي ليفربول للقتال من أجل تحقيق الفوز ومواصلة السعى للتأهل لـ دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأضاف انه كان يعاني من بعض “ النحس ” خلال مباريات الفريق أمام يونايتد ولكنه تمكن من فك النحس وسجل أهداف رائعه خلال المباراة اليوم.

وتابع، أنه لم يتابع اي احداث قبل المباراة لذلك لم يكن يعلم بامكانية تأجيل المباراة مره أخرى مشددا انه كان مستعدا بنسبه 100 % للمباراة .

وأضاف انه في حال كان تم تأجيل المباراة امس فكان من حق الفريق الحصول على نقاط المباراة.

وعن مباراته الـ 200 مع الفريق فاكد انه سعيد للغاية مع الفريق وحقق بطولات رائعه معه مشددا أن هناك طموحات كبيره يتمنى تحقيقها .

وعن التأهل لـ دوري أبطال أوروبا فأكد أن الفريق قادر على الفوز خلال المباريات المقبلة مشددا أن هذا هوهدف الفريق متمنيا ان لا يضطر الفريق لاستقبال أي هدايا من الفرق المنافسة.