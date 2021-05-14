الجيش الإسرائيلي لـسكاي نيوز: لم ندخل بريًا قطاع غزة.. وما حدث خطأ في الترجمة

الجيش الإسرائيلي لـسكاي نيوز: لم ندخل بريًا قطاع غزة

نفى الجيش الإسرائيلي لشبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الجمعة، ما ذكرته وسائل إعلام عن دخول بري لقطاع غزة.

من جانب آخر، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه ليس هناك هجوم بري على غزة وما حدث كان خطأ بالترجمة على لسان متحدث الجيش الإسرائيلي.

وقالت الهيئة إن الجيش الإسرائيلي يشارك في قصف غزة فقط، ولم يدخلها بريًا.

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا حادا مستمرا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم الشريف وحي الشيخ جراح في القدس حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلهم.

والاثنين بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة حيث قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

كما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن مقتل 109 فلسطينيين، بينهم 28 طفلا، إضافة إلى 621 جريحا، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ لكن الهجمات أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين على الأقل.