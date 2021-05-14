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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حرب باردة بين روسيا وأمريكا.. اختيار فريق تصوير أول فيلم في الفضاء

الممثلة يوليا بيريسيلد
الممثلة يوليا بيريسيلد والمخرج كليم شبينكو

للمرة الاولى في التاريخ، تستعد روسيا لإنتاج وتقديم اول فيلم يتم تصويره في الفضاء بالكامل، حيث اختارت روسيا اخيرا أبطال الفيلم، ومنهم ممثلة شهيرة ومخرجة، وذلك ضمن المحاولات الروسية لفوز في سباق أول فيلم يتم تصويره في الفضاء بعد إعلان وكالة ناسا لعلوم الفضاء عن استعدادها لتقديم أول فيلم يتم تصوير في الفضاء من بطولة الفنان توم كروز.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطاانية، ستنطلق "يوليا بيريسيلد" صاحبة الـ 36 عاما، والمخرج “كليم شبينكو” صاحب الـ 37 عاما، إلى محطة الفضاء الدولية بواسطة صاروخ روسي من قاعدة "بايكونور" الفضائية في 5 أكتوبر القادم.

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وتقول وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" إنها تريد أن تظهر الانفتاح على الفضاء على نطاق أوسع لكثير من الناس من خلال الأعمال الفنية، ولم يتضح بعد متى سيتم تصوير فيلم الفضاء في هوليوود، الذي تم الإعلان عنه العام الماضي، ومن المتوقع أن يتوجه كروز إلى محطة الفضاء الدولية مع المخرج دوج ليمان، وتقول ناسا إن شركة صواريخ "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك ستشارك أيضًا.


أثار إعلان "روسكوزموس" يوم الخميس تكهنات بأن روسيا تدخل الآن في نوع جديد من سباق الفضاء مع الولايات المتحدة، وتدور أحداث الفيلم الروسي عن قصة مهمة في الفضاء يخوضها إحدى الجراحين لإجراء عملية جراحية لرائد فضاء مريض للغاية تعذر عليه العودة من جديد إلى الأرض.

 

وتم اختيار بيريسيلد للقيام بهذا الدور بعد تفوقها على آلاف المتقدمين لدور البطولة، وسيتم غنتاج الفيلم برعاية القناة الروسية الأولى وهي قناة تليفزيونية حكومية، وسيتم التصوير في محطة الفضاء الدولية وهي أكبر محطة مدارية تم بناؤها على الإطلاق، وتم إطلاق المرحلة الاولى منها في عام 1998، ومنذ ذلك الوقت ساهمت العديد من البلاد في تطويرها ودعمها.

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