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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

العيد آحلى

أنا أهلاوي.. حسن شاكوش يتحدث عن مشواره مع كرة القدم والغناء و سر نجاحه في المهرجانات

حسن شاكوش
حسن شاكوش

حسن شاكوش:
أول عيدية اخدتها نص جنيه
أول أجر تفاضيته 150 جنيها
صوتي في البداية كان لا يصلح للغناء
وهذا سر نجاحي في غناء المهرجانات


حل مطرب المهرجانات حسن شاكوش، ضيفا على الإعلامية "أسما إبراهيم"، برنامج "العيد أحلى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد".

وقال حسن شاكوش ، أن جميع التريندات التي قمت بعملها لم توصلني إلي العالمية وما هي إلا مجرد بداية فقط مؤكدا أن المراحل الصعبة بدأت معي عندما بدأت في لعب كرة القدم وحدث لي ظروف مادية ولم اكمل في النادي .

وأضاف حسن شاكوش : "اشجع النادي الإسماعيلي وكنت العب في الناشئين وكان معي الأعب احمد حجازي وكان اصغر مني سنا ولم اتجه إلي الغناء من البداية لأنني اصلي صعيدي وهذا لم يكن يسمح به في الماضي".

واوضح حسن شاكوش ، أن أصدقائي وكبار السن في منطقة بلاق في القاهرة هم أول من قال لي صوتك حلو لافتا إنني كنت احب " أغنية أشكرك أوعدك" للفنان محمد العجوز وقمت بغنائها علي نفس الموسيقي الخاصة بها ونجت في غنائها ومن هنا بدأت اقدم اغاني مهرجانات  .

 

وتابع حسن شاكوش : أن بداية عملي كان الصوت يخرج من الأجهزة بنسبة  90% ولا  يصح للغناء وبعدا قمت بعمل موسيقي لاغية " أشكرك " ظلت لمدة يومين وبعدها انتشرت في الأفراح من خلال الدي جي قبل انتشار اليوتيوب .


وكشف حسن شاكوش، عن أول أجر يتقاضاه، قائلا: "أول أجر كان 150 جنيه، وكنت بشيل منهم جزء وأدي لأمي جزء"، مردفا: "النجاح بيفرجني، والحمد لله وصلت لحاجه كويسه، والضغط الزيادة بيقلقني"، متابعا: "جميع التريندات التي قمت بعملها لم توصلني إلي العالمية وما هي إلا مجرد بداية فقط".


وأضاف مطرب المهرجانات: "المراحل الصعبة بدأت معي عندما بدأت في لعب كرة القدم وحدث لي ظروف مادية ولم اكمل في النادي".

وكشف حسن شاكوش، عن أول عيدية حصلت عليها عندما كان صغيرا، قائلا: "أول عيدية خدتها كانت نصف جنيه، وأحيانا جنيه، وكنت بلم العيديات كلها وكنت بخرج مع صحابي أو أشتري مسدس خرز ونقعد نلعب في الشارع"، مضيفا: "أول أجر كان 150 جنيه، وكنت بشيل منهم جزء وأدي لأمي جزء".


وقدم مطرب المهرجانات حسن شاكوش مهرجان عم يا جمال بطريقة الفنان القدير جورج وسوف، كما احدث مهرجان حصريا تحت عنوان “حبيبتى”، وتقول بعض كلمات المهرجان كما قدمها حسن شاكوش:حبيبتي افتحي شباكك انا جيت ..انا واقف تحت البيت مش هعمل ظيطة وصيت وحشتيني.


و روج مطرب المهرجانات حسن شاكوش لكليب “حبيبتي” بصورة من الكواليس نشرها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، وكتب شاكوش معلقا من خلال صورته:"انتظروا كليب حبيبتي مع ياسمين رئيس".

 

حسن شاكوش المهرجانات صدى البلد كرة القدم الاسماعيلي أغاني مهرجانات ياسمين رئيس

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