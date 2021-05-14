الجيش الإسرائيلي يحذر السكان على حدود غزة من خطر أمني

أفادت شبكة "روسيا اليوم" بأن الجيش الإسرائيلي طلب من السكان الإسرائيليين على حدود قطاع غزة البقاء في منازلهم، خوفا من عملية تسلل بحري إلى قاعدة زيكيم العسكرية.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الجيش طلب من السكان إغلاق أبواب منازلهم وإطفاء الأضواء والبقاء في مناطق محمية.

ويأتي ذلك على خلفية التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين المستمر منذ عدة أيام، حيث تتعرض إسرائيل لإطلاق صواريخ من غزة ويقصف الجيش الإسرائيلي مواقع داخل القطاع، إضافة إلى المواجهات في القدس والضفة الغربية واشتباكات مع العرب داخل إسرائيل.

وقد أسفرت المواجهات عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى بين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، إلى جانب عدة ضحايا بين الإسرائيليين.