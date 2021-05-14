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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفسيخ

صدى البلد

يتناول الكثير الفسيخ والأسماك المملحة في العيد ، فإذا كنت من محبي تناول الأطعمة المالحة في كثير من الأحيان ، فقد لا تكون على دراية كاملة بما يحدث لك بالضبط وأنت تأكلها.

 

توصي جمعية القلب الأمريكية في الواقع أن معظم البالغين لا يستهلكون أكثر من 2300 ملليجرام يوميًا من الصوديوم بحد مثالي لا يزيد عن 1500 ملليجرام.

 

لذلك أنت على دراية بكيفية تأثير استهلاك الكثير من الملح على جسمك ، قمنا بتجميع الآثار الجانبية لتناول الأطعمة المالحة

 

شرب الماء بكثرة

لآن ، قد تفكر بعد أن تستهلك شيئًا شديد الملوحة ، ستستمر في شرب الماء ، حيث قيل دائمًا أن الملح يجعلك تشعر بالعطش. في حين أن هذا قد يحدث بالطريقة الصحيحة ، على المدى الطويل من تناول الكثير من الأطعمة المالحة ،كلما زاد استهلاك الملح ، قل الماء الذي يشربونه. قيل أن هذا يرجع إلى أن أجسامهم كانت تحفظ وتنتج المزيد من المياه. لذلك قد يؤدي ذلك إلى الإفراط في تناول الطعام ويعمل علي زيادة الوزن

 

زيادة الوزن


إذا كنت تستمتع بتناول الأطعمة المالحة ، فقد تبدأ في زيادة الوزن  باحثون في جامعة ديكن وجد أن استهلاك الملح الزائد يمكن أن تقودك إلى ما يسعون إليه و تناول المزيد من الأطعمة الدهنية بشكل عام.

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كيف تتناول الفسيخ بأمان بدون مضاعفات

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أخصائي ينصح بتناول هذا المشروب بعد الفسيخ والرنجة

ستشعر بالانتفاخ.

يؤدي تناول الأطعمة المالحة كل يوم إلى الانتفاخ لأن جسمك يحتفظ بالماء. وجدت دراسة في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي أن الانتفاخ كان أكثر شيوعًا لدى أولئك الذين تناولوا نظامًا غذائيًا عالي الصوديوم مقارنة بمن يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الصوديوم. عندما تكون منتفخًا ، فأنت غير مرتاح ، وبالنسبة للبعض ، يمكن أن تتألم أيضًا ، لذا فإن تلك الوجبات الخفيفة المالحة كل يوم لا تستحق العناء.

 

تصاب بالصداع
وفقًا لإحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة BMJ ، من بين 400 مشارك شاركوا ، فإن أولئك الذين تناولوا الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم يعانون من الصداع بنسبة الثلث أكثر من أولئك الذين تناولوا أطعمة منخفضة الصوديوم. دعمت دراسة أخرى هذا الادعاء أيضًا ، حيث وجدت أن انخفاض تناول الصوديوم يقلل أيضًا من عدد الصداع لدى المشاركين ، الذين كانوا جميعًا مرضى كبار السن يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

 

تصاب بارتفاع ضغط الدم.

حيث توجد الكثير من الأدلة على أن تناول كميات كبيرة من الصوديوم يرتبط بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم .  فأن تناول الكثير من الأطعمة المالحة التي تتناولها في العيد ، يمكنك بمرور الوقت أن تهيئ نفسك للإصابة بارتفاع ضغط الدم. هذا ليس كل شيء أيضًا. تم ربط السكتة الدماغية وفشل القلب وسرطان المعدة وأمراض الكلى بإفراط في تناول الصوديوم أيضًا. وتريد أن تفعل كل ما في وسعك لتقليل فرصك في تطوير أحد هذه الشروط ، وليس زيادة المخاطر

الفسيخ الجهاز الهضمي فسيخ الأسماك المملحة ملح تناول الفسيخ

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