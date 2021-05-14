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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول رد فعل من محملاح عقب تألقه مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد

صدى البلد

أعرب محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزي والمنتخب عن سعادته بـ فوز فريقه امام مانشستر يونايتد برباعية مقابل هدفين في الدوري الانجليزي .

ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” عدد من الصور له خلال المباراة وعلق بـ ايموشن كرة قدم

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سر رفض ساديو ماني مصافحة كلوب عقب فوز ليفربول أمام مانشستر يونايتد

حقق ليفربول فوزاً ثميناً وتاريخياً على مانشستر يونايتد في ملعبه أولد ترافورد بنتيجة (4-2) ضمن منافسات الجولة الـ36 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 60 نقطة ليتقدم للمركز الخامس بفارق 4 نقاط عن تشيلسي الرابع، مع أفضلية لعب ليفربول مباراة أقل يقلص فوزه بها الفارق إلى نقطة واحدة.

واحتفل محمد صلاح لاعب ليفربول، بمباراته رقم 200 مع "الريدز"، باستعادة صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح الفرعون صلاح بذلك أول لاعب يهز شباك مانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" في مسابقتين مختلفتين خلال موسم واحد، منذ 100 سنة.

كما سجل محمد صلاح 30 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم للمرة الثانية منذ انضمامه إلى ليفربول.

وأصبح محمد صلاح ثالث أكثر لاعب أفريقي يسجل أهدافا في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 96 هدف متخطيا رقم النيجيري ياكوبو 95 هدفا.

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