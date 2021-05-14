تجديد حبس تشكيل عصابي لاتهامهما بسرقة مركبات توك توك

جدد قاضي المعارضات حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب "توصيل الأسلاك" بالقاهرة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهما.



وتلقى قسم شرطة السيدة زينب بلاغا من سائق، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مركبة "توك توك" ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم تم ضبطهما حال استقلالهما مركبة "التوك توك" المستولى عليها.



وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المركبة المُشار إليها واتهمهما بالسرقة، وبتطوير مناقشة المتهمين اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأقرا بارتكابهما عدد 3 حوادث أخرى بذات الأسلوب (مركبتين توك توك ودراجة نارية).



تم بإرشادهما ضبط المسروقات بمكان إخفائها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا عليهما، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.