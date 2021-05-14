غزة تشتعل.. انتشال جثث أب وأطفاله الثلاثة بعد قصف إسرائيلي على بيت لاهيا

انتشال جثث أب وأطفاله الثلاثة بعد قصف إسرائيلي على بيت لاهيا

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد جثامين أربعة شهداء فلسطينيين من تحت ركام منزلهم المدمر، بفعل القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقالت قناة "قدس برس" نقلاً عن الدفاع المدني الفلسطيني، إن الشهداء هم أب وثلاثة من أبنائه، من عائلة "العطار"، فيما يجري البحث عن مفقودين آخرين.

ويأتي ذلك على خلفية التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين المستمر منذ عدة أيام، حيث تتعرض إسرائيل لإطلاق صواريخ من غزة ويقصف الجيش الإسرائيلي مواقع داخل القطاع، إضافة إلى المواجهات في القدس والضفة الغربية واشتباكات مع العرب داخل إسرائيل.

وقد أسفرت المواجهات عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى بين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، إلى جانب عدة ضحايا بين الإسرائيليين.