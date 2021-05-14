العودة للحياة.. "سوهاج العام" تنقذ أم عشرينية مصابة بكورونا من الموت

استقبلت مستشفى سوهاج العام منذ قليل أم في العشرينات من العُمر في حالة حرجة، إثر إصابتها بفيروس كورونا المُستجد، أثناء ولادتها قيصريًا منذ أربعة أيام بمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج.

وأصيبت ابنة الأربعة والعشرون عامًا بنزيف بعد الولادة وانخفاض تشبع الأكسجين إلى ٦٧% مع بصاق دموي، وعلى الفور تم تحويلها إلى مستشفى سوهاج العام لإنقاذ حياتها.

تابع حالتها فريقًا طبيًا مُتكاملاً داخل العناية المركزة بمستشفى سوهاج العام، وظل الأطباء وفريق التمريض يتابعون حالتها الصحية حتى أتم الله شفاءها على أيديهم.

وكانت قد انتهت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج، من إجراءات ندب 24 طبيبًا من الأطباء العاملين بمستشفيات التأمين الصحي بمحافظة الجيزة، وذلك لمدة شهرين لعمل البعض منهم داخل عنايات المستشفيات والمتبقي لسد العجز بالمحافظة وتدريب الأطباء على العمل بكفاءة خلال فترة الندب.

وتم ندب 24 طبيبًا للعمل بمستشفيات سوهاج المُخصصة للعزل لمدة شهر بداية من اليوم الأربعاء الموافق 28 ابريل الماضي، لتدريب الأطباء في بعض المستشفيات على العمل بكفاءة خلال فترة الندب المُقررة لهم، والبعض الاخر منهم إلى وحدات العناية المركزة لمصابي فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل.

ومن الجدير بالذكر أن هؤلاء الأطباء من بينهم 19 طبيب تخدير ورعاية جراحية مُركزة، و5 أطباء باطنة عامة.

وكانت قد انتهت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج، من إجراءات ندب 18 طبيبًا من الأطباء العاملين بمستشفيات التأمين الصحي بالمنيا والمنيا الجامعي لمدة شهر واحد لعمل البعض منهم داخل عنايات المستشفيات والمتبقي لسد العجز بالمحافظة وتدريب الأطباء على العمل بكفاءة خلال فترة الندب.

وتم ندب 18 طبيبًا للعمل بمستشفيات سوهاج المُخصصة للعزل لمدة شهر بداية منذ يوم السبت 24 أبريل الجاري، لتدريب الأطباء في بعض المستشفيات على العمل بكفاءة خلال فترة الندب المُقررة لهم، والبعض الآخر منهم إلى وحدات العناية المركزة مصابي فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل.