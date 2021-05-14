بأولى أيام عيد الفطر.. تعافي ٤٧ مُصاب كورونا بالمستشفيات والعزل المنزلي بسوهاج

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج، تعافي 47 مُصاب بفيروس كورونا المُستجد، بمستشفيات الإقليم المُخصصة للعزل، وبينهم عدد من حالات العزل المنزلي، وذلك في أولى أيام عيد الفطر المُبارك “أمس الخميس”.

وكان من بين المُتعافين 12 حالة بمستشفى سوهاج العام، والتي تعالي صوت الزغاريد من اهالي المُتعافين، وانتشار البهجة والسعادة بارجاءها، ما جعل فرحة العيد فرحتين لدى الأطباء وفريق التمريض والأهالي.

وكانت قد استقبلت مستشفى سوهاج العام منذ قليل أم في العشرينات من العُمر في حالة حرجة، إثر إصابتها بفيروس كورونا المُستجد، أثناء ولادتها قيصريًا منذ أربعة أيام بمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج.

وأصيبت ابنة الأربعة والعشرون عامًا بنزيف بعد الولادة وانخفاض تشبع الأكسجين إلى ٦٧% مع بصاق دموي، وعلى الفور تم تحويلها إلى مستشفى سوهاج العام لانقاذ حياتها.

تابع حالتها فريقًا طبيًا مُتكاملاً داخل العناية المركزة بمستشفى سوهاج العام، وظل الأطباء وفريق التمريض يتابعون حالتها الصحية حتى اتم الله شفاءها على أيديهم.