فنانتان رفضتا دور نسرين طافش في المداح تعرف عليهما..خاص

علم صدى البلد ان الفنانة شيري عادل والفنانة ايمان العاصي عرض عليهم تقديم دور رحاب في مسلسل " المداح" والذي قدمته نسرين طافش .

ورفضت شيري وإيمان تقديم الدور ؛ ليتم الاستقرار في النهاية على نسرين طافش .

حل صناع مسلسل "المداح" ضيوفا على ريهام سعيد في سهرة خاصة عبر قناة النهار، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

تحدث المخرج أحمد سمير فرج عن فكرة الاستعانة بالفنانة نسرين طافش في دور الفتاة القروية، قائلا إن اختياره للممثلين في أدوار مختلفة عما اعتاده الجمهور منهم، هو نوع من المخاطرة، لكن كل الممثلين أثبتوا قدرتهم على التنوع في تقديم الأدوار.

أشارت دنيا عبد العزيز إلى استمتاعها بالتعامل مع نسرين طافش في الكواليس، قائلة إنها وجدتها أفضل مما كانت تظن، وتحترم دورها ومواعيدها بشكل كبير، وهو ما أوجد حالة من الراحة بينهما طوال فترة تصوير مشاهد المسلسل.

أضافت أن محمد عز كان يستغرب حديثهما في الكواليس، لأنهما يتواصلان باللهجة السورية، كونها من أصول سورية.

مسلسل “المداح” تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإنتاج: سكيرمو (إسلام المرسي، نجلاء رشدي، أحمد السمان)، وإخراج أحمد سمير فرج، وهو من بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمه ماهر.