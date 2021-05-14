شيماء سيف تهنئ الشعب الفلسطيني بعيد الفطر

حرصت الفنانة شيماء سيف، على تهنئة الشعب الفلسطيني، بحلول عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى إبداء الدعم للشباب الفلسطيني، في مواجهة الغارات التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على أراضيهم.



ونشرت "شيماء سيف" صورة عبر حسابها الرسمي على"انستجرام " وعلقت قائلة: "كل عام وفلسطين أقرب للحرية".



يذكر أن آخر أعمالها الدرامية، مسلسل "في بيتنا روبرت" والذي لقي نجاحًا كبيرًا، وتألقت شيماء سيف بشخصية "زومبا".



مسلسل في بيتنا روبوت من بطولة الفنان هشام جمال ، وليلى أحمد زاهر ، وشيماء سيف ، وعمرو وهبة ، والفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز وشيرين وأوتاكا، وتأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، ومن اخراج وليد الحلفاوي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف منهم هشام ماجد وأحمد زاهر ومحمد عبد الرحمن، وناهد السباعى وأوس أوس وعدد آخر من النجوم.