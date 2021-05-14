كلوب يتحدث عن فوز ليفربول أمام مانشستر يونايتد وهدف محمد صلاح

أعرب يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن سعادته البالغه بفوز الفريق أمام مانشستر يونايتد برباعية مقابل هدفين في الدوري الانجليزي .

وأمد في تصريحات لـ شبكة “ سكاي سبورتس ” أن الفريق قدم مباراة رائعة وقاتل لاعبي الفريق من اجل تحقيق الفوز مشددا أن الفريق استحق الفوز عن جدارة .

وتابع أن الفريق سيطر على المباراة عقب 20 دقيقة وتحسن الاداء خلال الشوط الثاني مشددا ان هدف محمد صلاح كان رائع وكان الفريق في حاجه له.

وتابع أن الفريق مازال أمامه العديد من المباريات الهامة من أجل التأهل لـ دوري أبطال اوروبا الموسم المقبل مشددا أن الفريق بحاجة للفوز في جميع المباريات المقبله لإمكانية التأهل .

وأكمل ان التعادل أمام ليدز وكاسل كان بمثابة الهزيمة .