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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على القصة الكاملة لتعرض أشهر اقزام السينما للتنمر

محمد عيد الصغير
محمد عيد الصغير

قرر الفنان محمد عيد الصغير التراجع عن غلق حساباته على السوشيال ميديا وذلك بعدما تواصل معه عدد من الفنانين .

وكتب عيد على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك” أنا رجعت عشان أصدقاء كتير كلموني وفنانين دعموني وقالولي لازم اكمل ومابصش لكلام حد بجد بشكر كل كلمني ودعمني ويارب أكون عند حسن ظنكم واوعدكم مش هبص ورايا حبيبكم محمد عيد .

وكان عيد قد اشتكى ، من تعرضه للتنمر بسبب مشاركة صوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب «عيد»، صباح اليوم: «للأسف قررت إغلاق الصفحة بعد الهجوم والشتايم والألفاظ اللي اتعرضت ليها بجد هتوحشوني أوي أشوف وشكم بخير يا أحلى أصدقاء»، لكنه تراجع بعد هذا القرار ووجه الشكر لمن دعموه.

وكتب عيد: «بجد شكرا يا أصدقائي علي دعمكم وثقتكم الغالية، أنا تراجعت عن قرار إغلاق الصفحة، وهفضل جنبكم وهكمل في طريقي بجد أحلى أصدقاء»، إلا أن التعليقات السلبية استمرت ضده، ليعود ثانية ويستغيث بالفنانين، حتى يستطيع مواجهة التنمر: «يا ريت صوتي يوصل للفنانين عشان يدعموني في مواجهة التنمر اللي بتعرض له عشان أعرف أكمل في طريقي يا ريت تعملوا مشاركة لمنشوري».
أضاف، أنه ما زال يعاني من الشتائم والإهانات بعدما طلب الدعم: «حرام بجد كمية الشتايم والإهانات اللي بتجيلي دي كل ده عشان طلبت دعم حرام عليكم، ليه تعملوا فيّا كده حسبي الله ونعم الوكيل في كل من شتمني وأهانني وظلمني، أنا هريحكم مني خالص وسيبهالكم وماشي خالص منكم لله».

ويعتبر الفنان محمد عيد من أشهر أقزام السينما المصرية، إذ قدم عددًا من الأعمال الفنية، كان أشهرها فيلم «الرجل الأبيض المتوسط» مع الفنان أحمد آدم والفنان الراحل عزت أبو عوف، والفنانة نشوى مصطفى، كما شارك في فيلم «شارع الهرم» مع الفنان سعد الصغير.

التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا السينما المصرية مواجهة التنمر الفنانة نشوى مصطفى الفنان محمد عيد الصغير

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