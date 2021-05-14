أمريكا.. إصابة 9 أشخاص في إطلاق نار بولاية رود آيلاند

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن ما لا يقل عن 9 أشخاص أصيبوا بجروح في حادث إطلاق النار بمدينة بروفيدنس في ولاية رود آيلاند الأمريكية.

وقالت وسائل إعلام محلية إن حادث إطلاق النار وقع في حي سكني من المدينة، مشيرةً إلى أن 3 من الجرحى في حالة خطيرة.

وأعلنت الشرطة الأمريكية أن الحادث ناجم عن صدامات بين عصابات المحلية، وأن إطلاق النار كان من سيارة باتجاه أحد المباني في المنطقة.

وذكرت الشرطة أن أعمار المصابين تتراوح بين 19 و25 عاما، دون أن تكشف عن هوياتهم.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى وجود عدد كبير من أفراد الشرطة بالقرب من مستشفى رود آيلاند، حيث تم رصد نحو 12 سيارة أمن بعد الحادث.