عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بدون كمامات.. مسلمو أمريكا يحتفلون بعيد الفطر بعد عودة الحياة لطبيعتها

احتفال المسلمين بعيد
احتفال المسلمين بعيد الفطر في ولاية نيوجيرسي

للمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة، احتفل المسلمون في أمريكا بعيد الفطر بدون ارتداء أقنعة الوجه، وذلك بعد توصيات كبار مسؤولي الصحة الأمريكيين بالتوقف عن ارتداء قناع الوجه في معظم الأماكن الداخلية والخارجية للأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل.

 

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، جاءت أحدث التعليمات بالتزامن مع خطة التطعيمات المتبعة، حيث حصل حوالي 35% من الأمريكيين على جرعات اللقاح  بالكامل، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يقول الخبراء إن التغيير قد يبشر بالعودة إلى الحياة الطبيعية، خاصة مع تشجيع المزيد من الناس للحصول على اللقاح.

 

وتتبع الولايات المتحدة خطة للسيطرة على عدوى كورونا، وفي علامة أخرى واضحة للسيطرة عليها بنجاح، دعا رئيس الاتحاد الأمريكي للمعلمين الذي يضم 1.7 مليون عضو يوم الخميس إلى إعادة فتح المدارس بالكامل في الخريف، وذلك بعد الموافقة على لقاح "فايزر" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا.

txt

الصحة: تسجيل 1193 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و59 حالة وفاة

txt

الالتزام بالإجراءات الاحترازية وحدها ليس كافيا .. كورونا هيصيبك هيصيبك .. خاص

 

ومن جانبها قالت مديرة مركز السيطرة على الأمراض، الدكتورة روشيل والينسكي ، يوم الخميس في البيت الأبيض: "اليوم ، يقوم مركز السيطرة على الأمراض بتحديث إرشاداتنا للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل.. ويمكن لأي شخص تم تطعيمه بالكامل أن يشارك في الأنشطة الداخلية والخارجية دون ارتداء قناع".

 

وتابعت: "إذا تم تطعيمك بالكامل، يمكنك البدء في القيام بالأشياء التي توقفت عن فعلها بسبب الوباء، ويمكننا العودة إلى بعض الإحساس بالحياة الطبيعية"، ولا تنطبق هذه الإرشادات على مرافق الرعاية الصحية أو أماكن مثل السجون وملاجئ المشردين، ولا يزال يُنصح باستخدام الأقنعة أيضًا للطائرات ووسائل النقل العام الأخرى.

 

ولا تلغي إرشادات مركز السيطرة على الأمراض (CDC) القوانين المحلية ، حيث لا تزال بعض الشركات تطلب من العملاء والعاملين ارتداء الأقنعة، وفي أبريل، قال مركز السيطرة على الأمراض أنه يمكن تجنب الأقنعة لمعظم الأنشطة الخارجية، مع ضرورة استخدامها في الأماكن المزدحمة.


يُعرِّف مركز السيطرة على الأمراض، التطعيم الكامل، بأنه يبدأ بعد أسبوعين من تلقي جرعة ثانية من لقاح مكون من جرعتين، أو أسبوعين بعد جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون، يمكن لهذه الخطوة أن تثير قلق بعض الأمريكيين ، حيث أن أقل من نصف السكان حصلوا على التطعيم الكامل ولا توجد طريقة للتأكد مما إذا كان شخص ما قد تلقى اللقاح الكامل أم لا.

عيد الفطر الولايات المتحدة قناع الوجه فيروس كورونا تطعيم لقاح فايز

ترشيحاتنا

تعليق صادم من كلوب عقب رفض ماني مصافحته له

بدون كمامات.. مسلمو أمريكا يحتفلون بعيد الفطر بعد عودة الحياة لطبيعتها

التأمين والقروض ..10 إختصاصات للجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب

أمريكا.. إصابة 9 أشخاص في إطلاق نار بولاية رود آيلاند

كلوب يتحدث عن فوز ليفربول أمام مانشستر يونايتد وهدف محمد صلاح

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية

قرارات حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

إسرائيل تسعى لإنهاء القتال في غزة.. لهذا السبب

الالتزام بالإجراءات الاحترازية وحدها ليس كافيا .. كورونا هيصيبك هيصيبك .. خاص

حماس: هنية تلقى اتصالا من مصر .. ونحذر إسرائيل من أي اجتياح بري لـ غزة

ضربة كبرى.. كتائب القسام تقصف قاعدة جوية إسرائيلية

بعد التنمر عليه بـ القمة 122.. موسيماني يدعم شيكابالا بهذه الخطوة

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفود سياحية تزور المتحف القومي للحضارة المصرية.. صور

مواصفات تويوتا كامري 2021 في السعودية .. صور

أسعار العيد .. مقارنة بين ارخص سيارات مستعمله في مصر .. صور

مرسيدس نطلق ما يباخ s680 بمحرك جبار .. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ