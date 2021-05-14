بدون كمامات.. مسلمو أمريكا يحتفلون بعيد الفطر بعد عودة الحياة لطبيعتها

للمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة، احتفل المسلمون في أمريكا بعيد الفطر بدون ارتداء أقنعة الوجه، وذلك بعد توصيات كبار مسؤولي الصحة الأمريكيين بالتوقف عن ارتداء قناع الوجه في معظم الأماكن الداخلية والخارجية للأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، جاءت أحدث التعليمات بالتزامن مع خطة التطعيمات المتبعة، حيث حصل حوالي 35% من الأمريكيين على جرعات اللقاح بالكامل، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يقول الخبراء إن التغيير قد يبشر بالعودة إلى الحياة الطبيعية، خاصة مع تشجيع المزيد من الناس للحصول على اللقاح.

وتتبع الولايات المتحدة خطة للسيطرة على عدوى كورونا، وفي علامة أخرى واضحة للسيطرة عليها بنجاح، دعا رئيس الاتحاد الأمريكي للمعلمين الذي يضم 1.7 مليون عضو يوم الخميس إلى إعادة فتح المدارس بالكامل في الخريف، وذلك بعد الموافقة على لقاح "فايزر" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا.

ومن جانبها قالت مديرة مركز السيطرة على الأمراض، الدكتورة روشيل والينسكي ، يوم الخميس في البيت الأبيض: "اليوم ، يقوم مركز السيطرة على الأمراض بتحديث إرشاداتنا للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل.. ويمكن لأي شخص تم تطعيمه بالكامل أن يشارك في الأنشطة الداخلية والخارجية دون ارتداء قناع".

وتابعت: "إذا تم تطعيمك بالكامل، يمكنك البدء في القيام بالأشياء التي توقفت عن فعلها بسبب الوباء، ويمكننا العودة إلى بعض الإحساس بالحياة الطبيعية"، ولا تنطبق هذه الإرشادات على مرافق الرعاية الصحية أو أماكن مثل السجون وملاجئ المشردين، ولا يزال يُنصح باستخدام الأقنعة أيضًا للطائرات ووسائل النقل العام الأخرى.

ولا تلغي إرشادات مركز السيطرة على الأمراض (CDC) القوانين المحلية ، حيث لا تزال بعض الشركات تطلب من العملاء والعاملين ارتداء الأقنعة، وفي أبريل، قال مركز السيطرة على الأمراض أنه يمكن تجنب الأقنعة لمعظم الأنشطة الخارجية، مع ضرورة استخدامها في الأماكن المزدحمة.



يُعرِّف مركز السيطرة على الأمراض، التطعيم الكامل، بأنه يبدأ بعد أسبوعين من تلقي جرعة ثانية من لقاح مكون من جرعتين، أو أسبوعين بعد جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون، يمكن لهذه الخطوة أن تثير قلق بعض الأمريكيين ، حيث أن أقل من نصف السكان حصلوا على التطعيم الكامل ولا توجد طريقة للتأكد مما إذا كان شخص ما قد تلقى اللقاح الكامل أم لا.