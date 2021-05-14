موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال افريقيا والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق وجماهير النادي الأهلي مساء غدا السبت لـ متابعة مباراة الفريق أمام صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال افريقيا .

وتقام المباراة في تمام الساعه التاسعة مساء على استاد القاهرة وتذاع عبر قناة “ بي اون سبورت ”

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، المقرر لها التاسعة مساء غدٍا السبت على استاد «الأهلي we السلام»، في ذهاب دور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وبدر بانون ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وأليو ديانج ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي وأحمد نبيل كوكا.