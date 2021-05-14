إيماناً بدوره الوطني .. الإنتاج الحربي مستمر في توفير مطهرات ومهمات الحماية لمواجهة كورونا وتعميق الصناعة الوطنية وزيادة الإعتماد على المنتج المحلي

تاريخ من الصناعة الوطنية

الإنتاج الحربي:

وضعنا خطة لتلبية إحتياجات المواطنين والمؤسسات لمكافحة كورونا

مستمرون في دعم الدولة في مواجهة فيروس كورونا

نناشد العاملين بسرعة التسجيل لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا

نسبة المكون المحلي بمنتجات الإنتاج الحربي عالية

قيام أكثر من شركة بإنتاج الكمامات والكحول، الكلور وغيرها من المطهرات

تستغل وزارة الإنتاج الحربى فائض قدراته الإنتاجية ويطور قدراته التصنيعية ويشارك ويساهم فى كل الأزمات فينتج منتجات ذات بعد قومى والتى كان أهمها إنتاج وتوفير مطهرات ومهمات الحماية لمواجهة انتشار الميكروبات والفيروسات منها فيروس كورونا المستجد.

وتتضمن المنتجات، كحول ايثيلى ٧٠٪؜، وهيبوكلوريت الصوديوم، والكلور، ومطهرات ومهمات أخري، كلها بسعر تنافسي، وكمامات الوجه الطبية وقفازات اليدين للحماية

وساهمت وزارة الإنتاج الحربي. أيضا فى إنتاج المنظفات لإدخال منتجات مدنية جديدة مثل الصابون السائل للأوانى والصابون السائل للأيدى لتلبية باقى متطلبات الأسرة المصرية، وفى عام 2020 وتحديداً خلال أزمة كورونا تم تطوير خطوط إنتاج بشركات الوزارة المختلفة لإنتاج الكحول الإيثيلى والمطهرات للأيدى والأسطح والأرضيات إلى جانب تصنيع الكمامات الطبية بأنواعها القطنية والمثيلة للكمامات N95 والجراحية وتوفيرها بأسعار زهيدة مقارنة بأسعار السوق.

وتعمل الوزارة دائما على الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لشركاتها منذ نشأتها من خلال تصنيع منتجات مدنية من شأنها المساهمة في تلبية احتياجات العديد من الفئات والطبقات بالمجتمع المصري من مختلف المنتجات المدنية، كما تعمل شركات الإنتاج الحربي بشكل دائم على مواكبة التطور التكنولوجي المستخدم في هذه الصناعات المدنية من خلال أحدث المعدات والأنظمة التى تساعد على تطوير وزيادة الإنتاج بجودة عالية وأسعار منافسة.

وتتعدد المنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربي من أدوات منزلية وأجهزة كهربائية (كالتليفزيونات والتكييفات والمراوح والغسالات) والمواد الكيميائية (كالبويات والمطهرات) ولمبات الليد وموفرات المياه والنجيل الصناعى والمحركات وغيرها من المنتجات والتي يثق المصريون بجودتها منذ إنشاء المصانع الحربية وحتى الآن.

وهناك العديد من منافذ البيع والمعارض التي يتوفر بها جميع منتجات الإنتاج الحربي المدنية وهذه المعارض منتشرة بمحافظات الجمهورية المختلفة ويصل عددها إلى (18) منفذ بيع، ويتم عرض السلع بها بالطرق الجاذبة للجمهور ويعمل بها عدد من العارضين المدربين على التعامل مع العملاء على مستوى راقي ويلبي احتياجاتهم، وهؤلاء العارضون على دراية بالمواصفات المختلفة للمنتجات للرد على كافة استفسارات الجمهور .

ودائما ما يتم تقديم التخفيضات المختلفة على المنتجات داخل المعارض في المناسبات والأعياد الرسمية وذلك في إطار حرص وزارة الإنتاج الحربي على التيسير على الأسر المصرية.

صرح المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، استمرار الوزارة في دعم الدولة في مواجهة فيروس "كورونا" من خلال ما تنتجه شركاتها التابعة من مطهرات وكمامات.

وأكد الوزير "مرسي" أنه منذ بداية ظهور فيروس كورونا في مصر قامت وزارة الإنتاج الحربي بوضع وتنفيذ خطة وطنية لإنتاج مختلف المنتجات التي يحتاجها المواطنون والمؤسسات لمكافحة الفيروس من مُطهرات ومنظفات وكمامات وغيرها من منتجات التطهير والتعقيم وقامت بطرحها في معارض ومنافذ بيع المنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربي والمنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية وذلك بجودة عالية وأسعار منافسة، حيث قامت الوزارة بتطويع إمكانياتها التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية لتنفيذ هذه الخطة والمساهمة في مكافحة الفيروس سواء من خلال تطوير وإقامة خطوط إنتاج بشركاتها التابعة لإنتاج منتجات جديدة لم تكن تطرحها من قبل أو من خلال العمل على الاستفادة المثلى من الجهات البحثية التابعة للوزارة من أجل القيام بأعمال البحث والتطوير التي تساهم في الخروج بأفكار ونماذج لمنتجات تخدم مساعي الدولة في مواجهة الفيروس.

وأوضح الوزير "مرسي" قيام أكثر من شركة من شركات الإنتاج الحربي بإنتاج سوائل التطهير من "الكحول الإيثيلى 70%، هيبوكلوريت الصوديوم، الكلور، وغيرها من المطهرات" والتي تعد من المنتجات الحيوية والهامة لمواجهة فيروس كورونا ومختلف الأمراض المعدية بشكل عام، كما تقوم عدد من الشركات التابعة بإنتاج الكمامات بأنواعها المختلفة "طبية، قماشية، بفلتر وبدون فلتر EG N95" والتي تُستخدم ضمن إجراءات الحد من انتقال العدوى وخصوصاً في الأماكن المزدحمة التي يصعب فيها الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

ووجه وزير الدولة للإنتاج الحربي بأهمية قيام العاملين بالإنتاج الحربي بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والقرارات التي اتخذتها الدولة في إطار التعامل مع الفيروس وعلى رأسها الالتزام بإرتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي وتجنب التواجد فى الأماكن المزدحمة والتجمعات للحفاظ على سلامتهم وصحتهم، مناشدا العاملين بسرعة التسجيل لتلقي اللقاح المضاد للفيروس.

وأكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر على حرص الوزارة الدائم للاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لإنتاج منتجات مدنية بجودة عالية وبأسعار في متناول الأسرة المصرية، وسعيها إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري وتلبية احتياجاته المختلفة، لافتاً إلى أن نسبة المكون المحلي بمنتجات "الإنتاج الحربي" عالية لذلك فهي تساهم في تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية.