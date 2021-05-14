رسالة دعم مؤثره من اكرامي لـ الشعب الفلسطيني

وجه شريف اكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز رسالة دعم لـ الشعب الفلسطيني عقب هجوم الكيان الصهيوني .

ونشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” عدد من الصور لـ الشعب الفلسطيني عقب الاعتداء.

وعلق : " حسبي الله ونعم الوكيل في الكيان المستعمر الصهيوني،قتلة الاطفال و المستضعفين،اعداء الانسانية و الدين.

وأضاف :" اي قضية او سياسة تبرر هذا الارهاب و اراقة هذا الكم من الدماء؟ اين شعارات الدول الكبري لحقوق الانسان يا اصحاب الوجوه المزيفه القبيحه؟اللهم عليك بهم و بكل من يساندهم وأرنا فيهم قدرتك ".

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، عن دعم الرئيس إيمانويل ماكرون، لوساطة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال البيان الصادر عن الرئاسة الفرنسية إن ماكرون سيكون على تواصل مع شركاء فرنسا في الشرق الاوسط، وخاصة مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يقدم دعمه الكامل لوساطته من أجل حل الأزمة الراهنة.

