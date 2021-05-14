الصين تدين قرار أمريكا بشأن اجتماع مجلس الأمن حول الوضع في غزة وإسرائيل

الصين تدين قرار واشنطن بشأن اجتماع مجلس الأمن حول الوضع في غزة واسرائيل

أعرب مندوب الصين والرئيس الحالي لمجلس الأمن، جانج جون، عن أسفه لمنع عقد اجتماع يوم الجمعة حول الوضع في غزة وإسرائيل من جانب الولايات المتحدة.

وقال جون في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "تعرب الصين عن قلقها العميق إزاء تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يجب أن يتصرف مجلس الأمن الآن ويرسل رسالة قوية".

وأضاف: "نتأسف لمنع اجتماع يوم الجمعة من قبل عضو واحد. ومن المقرر عقد اجتماع مفتوح في العاشرة صباحًا يوم الأحد".

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا حادا مستمرا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم الشريف وحي الشيخ جراح حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلهم.

