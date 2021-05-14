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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد انتهائها من تصوير اللي مالوش كبير

إيمان السيد تخضع للعزل المنزلي لهذا السبب..خاص

ايمان السيد
ايمان السيد

علم صدى البلد ان الفنانة إيمان السيد تخضع حاليا للعزل المنزلي وذلك بعد انتهائها من تصوير مشاهدها في مسلسل " اللي مالوش كبير " مع النجمة ياسمين عبد العزيز.

وفضلت إيمان عزل نفسها بعد إصابه ياسمين عبد العزيز بفيروس كورونا .

ونشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز على صفحتها بموقع "إنستجرام"، صورة بصحبة الفنانة إيمان السيد، وذلك من كواليس مسلسل "اللي مالوش كبير" الذي يعرض حاليًا في السباق الرمضاني، وعلقت عليها قائلة: "وانا بهبد وايمان سعيدة".
وكانت ياسمين قد تعافت مؤخرًا من فيروس كورونا بعد أن جاءت نتيجة المسحة التي اجرتها سلبية.

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ابطال مسلسل اللي مالوش كبير
مسلسل «اللي مالوش كبير» يضم عدد من النجوم بخلاف ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، منهم عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد.

مسلسل «اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.

فيروس كورونا شريف منير بفيروس كورونا اللي مالوش كبير عايدة رياض مسلسل ونحب تاني لية مسلسل اللي مالوش كبير ياسمين عبدالعزيز السباق الرمضانى الفنانة إيمان السيد

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