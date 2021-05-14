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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم سموحة يدعم النني عقب الهجوم عليه لمساندته للقضية الفلسطينية

صدى البلد

وجه على غزال نجم فريق سموحة رسالة دعم لـ محمد النني نجم أرسنال والمنتخب عقب الهجوم عليه.

 

ونشر غزال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” صوره لـ النني وعلق : “ نحن جميعا فخورون بك يا اخي ..ندعم النني ”

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محمد أبوجيل يدعم النني عقب الهجوم عليه لمساندته القضية الفلسطينية

قام عدد من متابعي كرة القدم بتقديم دعم كبير لمحمد النني نجم آرسنال الإنجليزي بعد حملات يهودية تطالب بوقفه بسبب دعمه للقضية الفلسطينية.

 

وكشف تل عوفر، عضو منظمة «بورد أوف ديبيوتيز» اليهودية في بريطانيا، عن رد أرسنال عليه عند اعتراضه على تضامن لاعب الفريق، النجم المصري محمد النني، مع فلسطين.

 

وكتب عوفر عبر تويتر أمس الأربعاء: "خاطبت المدير العام في أرسنال فيناي فينكيتيشام طالبا منه الرد حول ما نشره محمد النني وما سيفعله تجاه هذا الأمر".

 

وبعد أقل من 24 ساعة، نشر عوفر صورة من بريد إلكتروني يتضمن رد أرسنال: "مثل كل العاملين في أرسنال، لاعبونا لديهم الحق في التعبير عن آرائهم من خلال منصاتهم الخاصة".

محمد النني علي غزال القضية الفلسطينية المصري سموحة

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