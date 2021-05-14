أخبار الرياضة.. تعليق صادم من كلوب عقب رفض ماني مصافحته ..دعم عالمي لـ النني

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة العالمية والمصرية نستعرضها على النحو التالي ..

تعليق صادم من كلوب عقب رفض ماني مصافحته له



كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن سر غضب ساديو ماني نجم الفريق منه وعدم مصافحته عقب مباراة الفريق أمام مانشستر يونايتد.

محمد صلاح يتحدث عن فك " النحس " أمام مانشستر يونايتد وإمكانية تاأل ليفربول لدوري أبطال أوروبا



أعرب محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزي عن سعادته بـ فوز فريقه أمام مانشستر يونايتد برباعية مقابل هدفين في الدوري الانجليزي.

سر رفض ساديو ماني مصافحة كلوب عقب فوز ليفربول أمام مانشستر يونايتد



رفض ساديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي مصافحة يورجن كلوب المدير الفني للفريق عقب مباراة الفريق أمام مانشستر يونايتد في ملعبه أولد ترافورد بنتيجة (4-2) ضمن منافسات الجولة الـ36 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تعليق مثير من شوبير على فوز ريال مدريد أمام غرناطة في الدوري الاسباني



علق الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق على فوز فريق ريال مدريد فوزا هاما على مضيفه غرناطة بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت الخميس ضمن الجولة الـ36 من الدوري الإسباني على ملعب "نويفو لوس كارمينيس".

النني راجل حر.. دعم كبير للاعب بعد مطالبات منظمات يهودية آرسنال بإيقافه لدعمه القضية الفلسطينية



وجه عدد كبير من الجماهير الدعم للاعب المصري محمد النني لاعب فريق أرسنال الإنجليزي بعد دعمه القضية الفلسطينية ومطالبات منظمات يهودية بإيقافه عن اللعب.

بدر بانون وحميد أحداد يحتفلان بعيد الفطر بالجلباب المغربي .. صور



احتفل المغربى بدر بانون مدافع النادي الاهلي مع مواطنه حميد أحداد، مهاجم نادى الزمالك، بعيد الفطر المبارك، داخل منزله، على طريقتهما الخاصة.