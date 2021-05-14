عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. تعليق صادم من كلوب عقب رفض ماني مصافحته ..دعم عالمي لـ النني

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة العالمية والمصرية نستعرضها على النحو التالي ..

تعليق صادم من كلوب عقب رفض ماني مصافحته له
 

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن سر غضب ساديو ماني نجم الفريق منه وعدم مصافحته عقب مباراة الفريق أمام مانشستر يونايتد.

 

محمد صلاح يتحدث عن فك " النحس " أمام مانشستر يونايتد وإمكانية تاأل ليفربول لدوري أبطال أوروبا
 

أعرب محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزي عن سعادته بـ فوز فريقه أمام مانشستر يونايتد برباعية مقابل هدفين في الدوري الانجليزي.

 

سر رفض ساديو ماني مصافحة كلوب عقب فوز ليفربول أمام مانشستر يونايتد
 

رفض ساديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي مصافحة يورجن كلوب المدير الفني للفريق عقب مباراة الفريق أمام  مانشستر يونايتد في ملعبه أولد ترافورد بنتيجة (4-2) ضمن منافسات الجولة الـ36 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

تعليق مثير من شوبير على فوز ريال مدريد أمام غرناطة في الدوري الاسباني
 

علق الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق على فوز فريق ريال مدريد فوزا هاما على مضيفه غرناطة بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت الخميس ضمن الجولة الـ36 من الدوري الإسباني على ملعب "نويفو لوس كارمينيس".

 

النني راجل حر.. دعم كبير للاعب بعد مطالبات منظمات يهودية آرسنال بإيقافه لدعمه القضية الفلسطينية
 

وجه عدد كبير من الجماهير الدعم للاعب المصري محمد النني لاعب فريق أرسنال الإنجليزي بعد دعمه القضية الفلسطينية ومطالبات منظمات يهودية بإيقافه عن اللعب.

 

بدر بانون وحميد أحداد يحتفلان بعيد الفطر بالجلباب المغربي .. صور
 

احتفل المغربى بدر بانون مدافع النادي الاهلي مع مواطنه حميد أحداد، مهاجم نادى الزمالك، بعيد الفطر المبارك، داخل منزله، على طريقتهما الخاصة.

 

الدوري الإنجليزي الزمالك ريال مدريد ليفربول الانجليزي الدوري الإسباني نادي الزمالك

موضوعات متعلقة

رسالة دعم مؤثره من اكرامي لـ الشعب الفلسطيني

الداخلية تشن حملاتها في أيام العيد..ضبط 11 قطعة سلاح نارى فى حملة أمنية بالقليوبية وضبط عامل قتل صاحب مطعم بالاسكندرية

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الجمعة 14-5-2021

أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 14-5-2021

ثاني أيام العيد .. درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة ومحافظات مصر

اتساع أبواب الخير.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بالمساجد والوزير يخطب من بني سويف

البحوث الفلكية يكشف موعد أول كسوف حلقي للشمس هذا العام

قتلوه وألقوه في مقلب زبالة..إحالة ربة منزل وعشيقها للجنايات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية

قرارات حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

خالد الغندور يثير الجدل بـ رسالة غامضة.. شاهد

صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل وطائرات من غزة تقصف عدة مستوطنات

مقتل 7 إسرائيليين وإصابة 523 أخرين في القصف الصاروخي من قطاع غزة

الصحة تعلن استعدادها لاستقبال مصابي القصف الإسرائيلي على غزة

إسرائيل تسعى لإنهاء القتال في غزة.. لهذا السبب

بعد التنمر عليه بـ القمة 122.. موسيماني يدعم شيكابالا بهذه الخطوة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفود سياحية تزور المتحف القومي للحضارة المصرية.. صور

مواصفات تويوتا كامري 2021 في السعودية .. صور

أسعار العيد .. مقارنة بين ارخص سيارات مستعمله في مصر .. صور

مرسيدس نطلق ما يباخ s680 بمحرك جبار .. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ