دعاء مؤثر من الحضري لـ الشعب الفلسطيني

وجه عصام الحضري مدرب حراس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا رسالة دعم لـ الشعب الفلسطيني عقب هجوم الكيان الصهيوني .

ونشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” عدد من الصور لـ الشعب الفلسطيني عقب الاعتداء.

وعلق : "اللهم انصرهم على عدوك وعدونا اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم اكشف الخائنين و رد كيدهم في نحورهم اللهم انصر اهل فلسطين المستضعفين على عدوك وعدونا يا الله

#انقذوا_حي_الشيخ_الجراح "

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، عن دعم الرئيس إيمانويل ماكرون، لوساطة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال البيان الصادر عن الرئاسة الفرنسية إن ماكرون سيكون على تواصل مع شركاء فرنسا في الشرق الأوسط، وخاصة مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يقدم دعمه الكامل لوساطته من أجل حل الأزمة الراهنة.

