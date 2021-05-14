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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب فلسطين ..الجمهورغاضب ويهاجم المطرب عاصي الحلاني

عاصي الحلاني
عاصي الحلاني

حالة من الضيق انتابت المطرب اللبنانى عاصى الحلانى بسبب التعليقات السلبية التى انهالت عليه عقب إعلانه عن طرح ألبومه الغنائى «كل الفصول» حيث رأى البعض أن موعد صدوره غير مناسب بسبب الأحداث الفلسطينية ولكن لم يعلق الحلانى لأن مواعيد نزول الألبومات هو أمر يعود لشركة الإنتاج وليس له دخل به.


بعد غيابه فترة عن ساحة إصدار الألبومات الغنائية لفترة تصل الى أربعة أعوام، يعود فارس الغناء العربي عاصي الحلاني إلى الساحة بألبوم جديد يحمل اسم “كل الفصول” يصدره في عيد الفطر المبارك بالتعاون مع شركة “روتانا للصوتات والمرئيات”.

وأكد عاصي الحلاني أنه اختار أغنيات جديدة تماماً، بالإضافة الى احتفاظه بأغنيات من اللون الشعبي الذي يحبّه به الجمهور أيضاً بهدف إرضاء كافة الأذواق.

وأنهى عاصي الحلاني منذ فترة تصوير أغنية ديو تجمعه مع نجله الوليد الحلاني بعنوان “حبيبي”. وسيبصر الكليب النور في العيد كمقدّمة لألبوم “كل الفصول”.

الديو كلمات نزار فرنسيس، وألحان عادل عراقي، وتوزيع طوني سابا، ايقاعات سليمان دميان. والكليب تم تصويره في دبي تحت إدارة المخرج أحمد منجد.

نشر الفنان عاصى الحلانى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يوجه فيه التهنئة إلى الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك. 

وقال عاصى : “عيد فطر مبارك أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية بالخير والبركة والأمن والأمان وكل عام وأنتم بخير”. 

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بإطلالة رومانسية.. عاصي الحلاني وزوجته يخطفان الأنظار

 

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عاصي الحلاني يخطف الأنظار بصحبة زوجته وابنهما الوليد

لبنان عيد الفطر عاصي الحلاني عيد الفطر المبارك التعليقات السلبية ألبوم

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