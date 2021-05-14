إصابة شخصين وتحطم 3 سيارات بسبب السرعة الزائدة ببنها

أصيب شخصين وتحطم 3 سيارات نتجية السرعة الجنونية لأحد الشباب حيث تسبب في حادث تصادم على طريق الموقف الجديد ببنها بمحافظة القليوبية إثر اصطدام السيارة بـ3 سيارات متوقفة بالمنطقة عقب تخطيها الطريق المقابل ما أسفر عن إصابة قائد السيارة بإصابات بالغة واخر من مرافقه.



وجرى نقل المصابين للمستشفى بينهم حالة خطرة وسحب السيارة المتسببة في الحادث لإدارة المرور وحصر التلفيات بالسيارات الـ3 المتضررة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب المهندس الفني لفحص الحادث، والاستعلام عن حالة المصابين وبيان حالتهم وقت قيادة السيارة وسؤال مرافقى قائد السيارة وحصر التلفيات وطلب تحريات المباحث.



تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بوجود حادث تصادم بطريق كورنيش الرياح التوفيقي المؤدي لموقف بنها العمومي.



تبين من المعاينة أن السيارة المتسببة في الحادث كان يقودها شاب برفقة آخر في اتجاه الموقف لمنطقة الأهرام والإشارة ونتيجة السرعة الزائدة لقائد السيارة اختلت عجلة القيادة من يده ما تسبب في تخطي السيارة الجهة المقابلة ناحية الكورنيش والاصطدام بـ3 سيارات متوقفة على جانب الطريق ما تسبب في أضرار بالغة في هذه السيارات وتهشم السيارة المتسببة في الحادث وإصابة قائدها بإصابات بالغة واحد مرافقيه.



من ناحية اخرى أمرت نيابة طوخ بمحافظة القليوبية بالتصريح بدفن جثتي شابين لقيا مصرعهما بعد أن صدمهما قطار القاهرة – بنها أثناء عبورهما مزلقان زكي بطوخ وهما يستقلان دراجة نارية عقب الانتهاء من معاينة الطب الشرعي للجثتين.



تلقى المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بلاغا بوقوع حادث تصادم قطار بدراجة نارية على مزلقان بلتان دائرة المركز وأخطر اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية فانتقل العميد تامر موسى مأمور مركز طوخ.



وتبين وفاة سمير. ع. ا 22 سنة، ومحمد. م. ا 30 سنة كانا يستقلان موتوسيكل بصندوق وصدمهما القطار القادم من القاهرة إلى بنها في أثناء عبورهما المزلقان.



كما سيطرت قوات الحماية المدنية في القليوبية، على حريق اشتعل في سيارة نقل محملة بصواريخ ألعاب نارية على طريق بنها – كفر شكر، وتم إطفاء النيران والتحفظ على السيارة بمرور مدينة بنها وتحرر محضر بالواقعة.



تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من إدارة مرور بنها بورود إخطارا باشتعال النيران في سيارة نقل محملة بألعاب نارية في بنها.



وانتقلت سيارة إطفاء لموقع الحدث وتبين أن النيران أمسكت بالسيارة بسبب ماس كهربائي وتم السيطرة عليها، كما تبين أن السيارة محملة بألعاب نارية صواريخ وتم التحفظ عليها بمرور بنها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.