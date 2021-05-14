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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بعيد الفطر .. "الصحة" تعلن نصائح للحد من انتقال الفيروسات الكبدية بصالونات الحلاقة

صدى البلد

أصدرت وزارة الصحة والسكان، تعليمات يجب اتباعها للحد من انتقال العدوى بالفيروسات الكبدية داخل صالونات الحلاقة والكوافير والنوادي الصحية، وحذرت الوزارة أصحاب صالونات الحلاقة والتجميل من عدم الالتزام بتلك الضوابط لأن العقوبة ستكون سحب الترخيص والتعرض المساءلة القانونية.


وشملت التعليمات التي نصت عليها الوزارة 8 بنود أولها يتعلق بشفرة الحلاقة بحيث يحظر استعمال الواحدة بين الزبائن ويستخدم بدلا منها شفرة ذات الاستخدام الواحد أو يقوم كل مواطن بإحضار الشفرة الخاصة به، أيضا عدم استخدام الأدوات الحادة مقل المقص والقصافة والملقاط والعدسات اللاصقة لأكثر من سيدة داحل محلات الكوافير ومراكز التجميل.

بالاضافة الي ضرورة ارتداء مقدم الخدمة جوانتي مطاط لكل مواطن ويحظر ارتداء الجوانتي لأكثر من مواطن، واستخدام المريلة البلاستيكية لكل مواطن والتخلص منها بعد نهاية الاستعمال ويحظر استخدام المرايا لأكثر من مواطن، واستبدال فوط مسح الوجه بفوطة استخدام مرة واحدة أو مناديل ورقية لتجنب نقل العدوى من شخص لآخر.

وشددت الوزارة على ضرورة التخلص من الأدوات الخاصة بالحلاقة أو التجميل داخل صندوق الأمان، واستخدام كلور بمقدار من 1- 4 مرات ومثلهم مياه لتنظيف الأسطح الملوثة لتجنب نقل العدوى، مع أهمية وضع الملصق الخاص بالتوعية في كل صالون لتوضيح الممارسة الصحية والآمنة للمواطن.

وأكدت الوزارة أنه في حالة عدم الالتزام بالتعليمات السابقة سيتم سحب الترخيص وتعريض صاحب الصالون ومركز التجميل المخالف إلى المساءلة القانونية.

لينك الفيديو

https://fb.watch/5tJ7DOPRpD/

عيد الفطر وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان انتقال العدوى نقل العدوي

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