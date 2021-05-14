مصر تسجل 1193 إصابة و59 وفاة جديدة بكورونا وبايدن يقول إنه يضغط من أجل وقف التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

أبرز اهتمامات صحف الكويت الصادرة اليوم

الجيش الإسرائيلي ينفي بدء عملية اجتياح بري لقطاع غزة

إطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل

واشنطن ترفض عقد اجتماع علني بشأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وتدعو لخفض التصعيد

السعودية تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني

لوكسمبورج تمنع تحويل أموال إيران المجمدة إلى الولايات المتحدة

أمريكا تلغي إلزامية وضع الكمامة في الأماكن المغلقة للحاصلين على اللقاح

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 1193 إصابة و59 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، في ارتفاع طفيف لكلا المؤشرين، مشيرةً إلى ارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1193، مقابل 1187 في بيانات الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 242120 حالة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الأنباء" أن الجيش الإسرائيلي نفى رسميًا البدء في هجوم بري على قطاع غزة، مشيرا إلى أن ما حدث من إعلان لعملية برية كان خطأ بالترجمة على لسان المتحدث.

ونقلت "الراي" عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله، إنه يضغط من أجل وقف التصعيد العسكري بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، لكن مسؤولين أمريكيين يقولون إنهم "كيفوا أنفسهم" على استمرار الصراع لعدة أيام قادمة.

وقالت "الجريدة" إنه تم إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل، مشيرةً إلى أن =سكان منطقة الجليل الغربي شمال إسرائيل أبلغوا عن سماع دوي انفجارات، فيما أعلن رئيس بلدية إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية أن 3 صواريخ أطلقت دون وقوع إصابات.

ولفتت "الوطن" إلى أن الولايات المتحدة اعترضت على طلب للنرويج والصين وتونس لعقد جلسة علنية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، لمناقشة العنف المتصاعد بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقالت "الأنباء" إن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أكد "وقوف المملكة مع دولة فلسطين، حكومة وشعبا في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة القدس الشرقية وقطاع غزة"، مؤكدًا استكمال مساعيه "مع كل الدول الصديقة للضغط على إسرائيل من أجل وقف اعتداءاتها على القدس وقطاع غزة"، مضيفا أن "هذه المساعي ستستمر خلال الأيام القادمة حتى تتوقف تلك الاعتداءات".

دوليًا، أفادت "القبس" بأن البنك المركزي الإيراني، أعلن أن القضاء في لوكسمبورج منع تحويل أصول البنك المركزي الإيراني إلى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة التي اتخذتها لوكسمبورج تتماشى مع خطوة مماثلة كانت قد اتخذتها إيطاليا وفرنسا.

وأشارت "الجريدة" إلى أن السلطات الصحية في الولايات المتحدة أعلنت أن الأمريكيين الذين تم تطعيمهم ضد كوفيد-19 لم يعودوا في حاجة إلى وضع كمامات في الأماكن المغلقة، وأعلنوا تحديث توصياتهم.