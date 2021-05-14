وكيل صحة القليوبية يتفقد مركز لقاح كورونا بمستشفى الرمد ببنها ..صور

أجرى الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة صحة الصحة بمحافظة القليوبية جولة تفقدية لمركز لقاح فيروس كورونا بمستشفى الرمد ببنها وذلك بحضور الدكتوره نجلاء المهدي مدير الرعايه الاساسية.

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وقال عبدالغنى انه تم فتح أماكن أخرى لتلقي اللقاح تمثلت في مستشفى الرمد بمدينه بنها والوحده الصحيه بالاحراز بشبين القناطر ومركز طبي سندبيس بالقناطر الخيرية هذا الي جانب استمرار مستشفي كفر شكر ومركز طبي حجازي بشبرا الخيمة ومركز طب الأسرة بسنديون بقليوب.



واشار وكيل وزارة الصحة الى ان تلك الأماكن تعمل من الساعة التاسعة صباحا وحتى العاشره مساء يوميا وخلال ايام عيد الفطر المبارك لاستقبال المواطنين والتطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد.



يذكر أن مديرية الصحة بالقليوبية قد اعلنت فى وقت سابق أن إجمالي من حصلوا على لقاح كورونا بمنافذ المحافظة بدء التطعيم وحتي الآن بلغ 14726 مواطنا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح و3356 تلقوا الجرعة الثانية.



وحصل 5325 على الجرعة الأولى، و1279 على الثانية بمستشفى كفر شكر المركزي، و4550 جرعة أولى و864 جرعة ثانية بمركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب، 4851 جرعة أولى، و1213جرعة ثانية بمركز طبي حجازي بشبرا الخيمة.



وأكد الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية على تكثيف الندوات التوعوية لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين وتعريفهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - ١٩)، وطرق الوقاية منه، وكيفية التعايش الآمن مع الفيروس مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.



وقال عبدالغنى ان ذلك يأتى من خلال قيام فرق التثقيف الصحي بتكثيف الندوات التوعوية، خلال هذه الفترة، سواء لكيفية الوقاية من الفيروس كورونا المستجد، أو أهمية اللقاح والتي تهدف لتحسين الصحة العامة للمواطنين.



وأشار وكيل الوزارة إلى أن مديرية الصحة تعمل على رفع الوعي الصحي المجتمعي والسكاني والحد من انتشار الأوبئة لعدم الإصابة بالأمراض اتساقًا مع رؤية مصر 2030 ، لافتًا إلى التدريب المستمر للمثقفين الصحيين على برامج التوعية لتقديم الرسائل الصحية السليمة .

ومن المقرر خلال هذه المرحلة توزيع الكمامات أيضًا على النوادي الصحية وصالونات الحلاقة تشجيعًا للمواطنين على الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى تقديم التوعية باتباع إجراءات التباعد والتهوية الجيدة لتلك الأماكن واستخدام المطهرات والمنظفات بشكل مستمر.



وكان الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بتشكيل لجنة موسعة للمرور على مستشفى شبين القناطر المركزي لمراجعة منظومة العمل بها لضمان تقديم الخدمة العلاجية المطلوبة للمرضى خاصة في ظل الموجة الثالثة لجائحة فيروس كورونا المستجد.



وأيضاً متابعة إجراءات تأمين توافر الاكسجين ومتابعة تواجد الفرق الخاصة بمتابعة منظومة الاكسجين على مدار الساعة والتأكد من تطبيق إجراءات مكافحة العدوى داخل المستشفى لحماية حالات الاشتباه والأطقم الطبية والفنيين والإداريين والعمال.

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