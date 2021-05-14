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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة تعلن استعدادها لاستقبال مصابي القصف الإسرائيلي على غزة

وزارة الصحة
وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، انتداب عدد من الأطباء في مستشفيات شمال سيناء " بئر العبد، العريش، الشيخ زويد" وذلك لاستقبال مصابي القصف الإسرائيلي على غزة، بدولة فلسطين الشقيقة.

وتحركت قوافل طبية بالفعل من عدة محافظات حملت أطقم الطبية إلى مستشفيات شمال سيناء للاستعداد لاستقبال مصابي القصف الإسرائيلي على غزة ضمن الدور المصري التاريخي في مساندة الشعب الفلسطيني.

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء في مصر أن مستشفى العريش العام جاهز لاستقبال أي إصابات من قطاع غزة نتيجة التصعيد الأخير بعد أحداث المسجد الأقصى.


وقال الدكتور طارق شوكة مدير الصحة بشمال سيناء، إنه تم رفع حالة الطوارئ في مستشفى العريش العام، ومستشفى بئر العبد المركزي، وتم تعليق إجازات عيد الفطر المبارك لبعض الأطباء والأطقم الطبية والتمريض.

وأضاف شوكة، أن مستشفيات شمال سيناء على قدر كبير من المسؤلية ولها تجارب فى علاج المرضى والمصابين، وأن أطباء البروتوكول القادمين من 4 جامعات مصرية "الأزهر، الزقازيق، المنصورة والقاهرة"، يتواجدون بصورة مستمرة طوال أيام الأسبوع فى مستشفى العريش العام، لافتا إلى إعلان حالة الطوارئ وفتح جميع الأقسام، وتهيئة قسم العمليات والباطنة، بالإضافة إلى قسم الاستقبال.

وقال الدكتور مسعد زايد رئيس قسم أمراض الباطنة أنه تم تكليفه بالعمل فى مستشفى الشيخ زويد المركزى الفترة المقبلة لسد العجز الموجود فى المستشفى، وأكد زايد أنه سوف يكون متواجد بصورة مستمرة فى مستشفى الشيخ زويد مع الفريق الطبى وعلى استعداد لاستقبال جميع الحالات.

بدوره استعد مرفق إسعاف شمال سيناء، من خلال التمركز فى النقاط المحددة بمدن رفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد، لنقل الحاالات المستعصية للمحافظات الأخرى، والعمل على فتح اتصال مباشر مع جميع المستشفيات طوال 24 ساعة.

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أكد أن مستشفيات شمال سيناء جاهزة لاستقبال المرضى والمصابين من قطاع غزة بإضافة كوادر جديدة وفتح أقسام أخرى بالمستشفى ورفع حالة الطوارئ.

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