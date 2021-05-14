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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار المسح البحري لمنطقة التلوث البترولي بالغردقة

التلوث البحرى على
التلوث البحرى على شواطئ الغردقة

واصلت محميات البحر الأحمر والفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة  وبترو سيف لمكافحة التلوث البحرى عمليات المسح البحري لمنطقة شمال الغردقة لليوم الثالث لمتابعة التلوث البترولي بالبقع الزيتية والذي امتد للشواطئ بمناطق متفرقة.

وقام الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالحصول على «بصمة» من الزيت الخام الذي ضرب مناطق متفرقة من شاطئ شمال الغردقة وإرسالها إلى معامل الجهاز بالسويس لفحصها وتحديد الجهة المتسببة في التلوث لاتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة وتحديد الأضرار البيئية والمالية التي لحقت بالبيئة البحرية والشاطئية.

كانت منطقة الأحياء شمال مدينة الغردقة بالبحر الأحمر قد شهدت تلوثا بتروليًا بالبقع الزيتية الخام وذلك على مساحات متفرقة من الشاطئ امتدت نحو كيلو متر وسط تحذيرات من وقوع أضرار بالبيئة البحرية والشاطئية وتم إخطار غرفة عمليات وزارة البيئة وغرفة عمليات البحر الأحمر ومحميات البحر الأحمر وجهاز شؤون البيئة بالواقعة، فيما تم إخطار مركز مكافحة التلوث البترولي بالغردقة لبدء أعمال المكافحة والسيطرة وإزالة التلوث من الشاطئ وقامت أجهزة وزارة البيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للبترول بإجراء مسح بحرى للمنطقة.

وتبين من البلاغ الذي تلقته وزارة البيئة رصد تلوث بترولي بالبقع الزيتية، حيث قامت اللنشات البحرية بالإبلاغ برصد البقع الزيتية وأعلنت أجهزة وزارة البيئة الطوارئ للمتابعة والتنسيق مع هيئة البترول ومراجعة وجود أي بلاغات وعمل مسح ساحلي لرصد أي تلوث قبل امتداده لشواطئ القرى السياحية القريبة.

وتم تشكيل لجنة من باحثي البيئة من البحر الأحمر للانتقال لموقع التلوث والحصول على عينة من بصمة الزيت من التلوث البترولي وإرسالها لمعامل جهاز شؤون البيئة بالسويس لتحديد المصدر والجهة المتسببة في التلوث لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

كان جهاز شؤون البيئة وغرفة العمليات بوزارة البيئة قد تلقى إخطارًا بحدوث تلوث بترولي بالبقع الزيتية الخام بالبحر الأحمر على مساحات متفرقة.

 

 

البحر الأحمر اخبار الغردقة تلوث بحرى وزارة البترول وزارة البيئة

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