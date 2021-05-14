بفستان منقوش.. نهال عنبر تخطف قلوب متابعيها

نشرت الفنانة نهال عنبر جلسة تصوير جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت نهال عنبر بإطلالة انيقة مرتدية فستان شيفون باللون الأسود منقوش بالورود واعتمدت على لمسات جمالية بسيطة في العين، مع ترك شعرها منسدلا على كتفيها.



و شاركت نهال عنبر في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل الطاووس سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.



مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، هبة عبد الغني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد.