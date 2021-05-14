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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نبكي على إخوتنا.. تضامن نجوم ومشاهير عالميين مع الفلسطينيين

فلسطيني في حي الشيخ
فلسطيني في حي الشيخ الجراح

تداول عدد من المشاهير  تغريدات وصور على مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن تضامنهم مع العائلات الفلسطينية التي تواجه عمليات إخلاء في حي الشيخ جراح بالقدس مع استمرار الاشتباكات العنيفة، وقتل ما لا يقل عن 53 فلسطينيا، بينهم 14 طفلا ، في غزة والضفة الغربية المحتلة ، وإصابة العشرات بجروح ، معظمهم نتيجة الضربات الجوية.

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أثار العنف احتجاجات في المدن الكبرى في جميع أنحاء العالم ، ودفع عددًا من النجوم والمؤثرين إلى استخدام أصواتهم على وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن تأييدهم للشعب الفلسطيني.

جيجي حديد
جيجي حديد

 

جيجي حديد
نشرت عارضة الأزياء ، من أصل فلسطيني ، منشورًا على إنستجرام يوم الثلاثاء ، تم تداوله منذ ذلك الحين على نطاق واسع، وقالت فيه: "لا يمكن للمرء أن يدافع عن المساواة العرقية ، وحقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ، وإدانة الأنظمة الفاسدة والتعسفية وغيرها من أشكال الظلم ، ومع ذلك يختار تجاهل الاضطهاد الفلسطيني.. لا يمكنك انتقاء واختيار لمن تكون حقوق الإنسان أكثر أهمية".

بيلا حديد
بيلا حديد

 

بيلا حديد
كما شاركت أختها الصغرى عارضة الأزياء بيلا حديد بعض الكلمات في قصص على إنستجرام أيضا وقالت: "أشعر بألم أجدادي. أبكي عليهم. أنا أبكي على إخوتي وأخواتي الفلسطينيين هناك الآن ، أشعر بعدم الأمان والخوف ".


كما نشرت لاحقًا صورة بالأبيض والأسود وتضمنت هذا النص: "ستنظر الأجيال القادمة إلى الوراء في حالة من عدم التصديق وتتساءل كيف سمحنا للمعاناة الفلسطينية بالاستمرار لفترة طويلة، مأساة إنسانية تتكشف أمام أعيننا.. السياسيون يتلعثمون بكلمات محايدة خوفًا من توبيخهم ، بينما يظل العالم صامتًا لتجنب الإساءة للأشخاص الخطأ".

 

دوا ليبا
شاركت نجمة البوب ​​دوا ليبا ، صديقها أنور حديد ، الشقيق الأصغر لبيلا وجيجي ، مشاعرها عبر موقع إنستجرام أيضا وكتبت: "يحتاج العالم إلى التدخل ووضع حد لذلك".

ألكسندريا
ألكسندريا

 

ألكساندريا أوكاسيو كورتيز

استخدمت السياسية الأمريكية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز حسابها على تويتر للتحدث بصراحة عن الازمة، وكتبت: "نحن نتضامن مع السكان الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، القوات الإسرائيلية تجبر العائلات على ترك منازلها خلال شهر رمضان وتنشر العنف.. إنه عمل غير إنساني ويجب على الولايات المتحدة أن تظهر قيادتها في حماية حقوق الإنسان للفلسطينيين".

 

مارك روفالو
مارك روفالو

مارك روفالو
لجأ الممثل الامريكي إلى تويتر للدعوة لفرض عقوبات ومساعدة مجانية للشعب الفلسطيني، وكتب: "يواجه 1500 فلسطيني خطر الطرد في القدس، أصيب 200 متظاهر. قتل 9 أطفال. ساعدت العقوبات على جنوب إفريقيا في تحرير شعبها الأسود - حان الوقت لفرض عقوبات على إسرائيل لتحرير الفلسطينيين".

برنيس كينج
برنيس كينج

 

برنيس كينج
وكتبت ابنة مارتن لوثر كينج جونيور في تغريدة قالت فيها: "قصف الأطفال واستهداف دور العبادة أمر خاطئ.. "أدعو الله ألا أتعهد بالولاء أبدًا لأي أيديولوجية أو منهجية تمنعني من تصديق ذلك".

تغريدة سوزان ساردون
تغريدة سوزان ساردون

 

سوزان ساراندون
فيما كتبت الممثلة والناشطة سوزان ساراندون تغريدة تدعم فيها الشعب الفلسطيني، وقالت فيها: “التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه التطهير العرقي والترهيب على أيدي الحكومة الإسرائيلية ومنظمات المستوطنين.. العالم يراقب”

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