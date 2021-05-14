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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. ميزة شائعة تصل للمزيد من مستخدمي بحث جوجل على الويب.. صور مسربة تكشف عن تصميم جديد لهواتف هواوي P50

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها:

تغيير كبير ومهم تشهده هواتف آيفون القادمة.. إليك التفاصيل

من المتوقع أن تشهد هواتف آيفون المقبلة تغييراً كبيرا ومهماً، والتي يعمل مطورو شركة آبل الأمريكية على تطويرها حاليا، حيث كشفت بعض التسريبات عن تقنيات جديدة ستجلبها هواتف الشركة القادمة.

 

جوجل تسعد مستخدميها وتطرح ميزة جديدة في غاية الأهمية

بدأت شركة جوجل Google، اخيرا في توفير سمة الوضع الداكن لمحرك البحث على الويب، لعدد قليل من المستخدمين بعد اختباره لعدة أشهر، وبالرغم من أنه لم يتم طرحه على نطاق واسع، قد تكون عملية الطرح الجديدة مجرد اختبار آخر أو طرح محدود قبل الإعلان الرسمي عنه.

 

جوجل تواجه غرامة 102 مليون يورو لاستبعادها تطبيقا لـ"إنتل"

فرضت هيئة تنظيم المنافسة في إيطاليا غرامة قدرها 102 مليون يورو على "جوجل" لاستبعادها تطبيقا للتنقل الإلكتروني طورته شركة "إنتل" على نظام " أندرويد" عملاق التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.

 

Black view الصينية تطلق (تابلت) Tab 9 .. تعرف على المواصفات

كشفت شركة black view الصينية عن أحدث حاسب لوحي (تابلت) لها، و الذي حمل إسم Tab 9، حيث يعمل بنظام أندرويد المملوك لجوجل.

 

قبل تنفيذ سياسته.. اعرف ازاي تحذف حسابك على واتساب نهائيا

قال تطبيق واتساب WhatsApp، إنه لن يوقف حسابات مستخدميه في 15 مايو 2021، في حالة رفضهم الموافقة على شروط الخدمة الجديدة التابعة له، ولكن التطبيق المملوك لشركة فيسبوك سيحد بشكل تدريجي من وظائفه، لأولئك المستخدمين الذين لا يمتثلون للموافقة على تغييرات سياسة الخصوصية المقبلة.

 

صور مسربة تكشف لأول مرة عن تصميم هواوي P50

ظهرت كثير من الشائعات حول سلسلة هواتف هواوي الرائدة Huawei P50، في الأشهر القليلة الماضية، التي ترددت معظمها حول أن التشكيلة ستأتي معظمها بإعدادات كاميرا خلفية بتصميم مميز.

 

أخيرا.. شاومي تتخلص من اتهامات ترامب بعد إزالتها من القائمة السوداء

أضافت وزارة الدفاع الأمريكية DoD، عملاقة الإلكترونيات الصينية شاومي Xiaomi إلى القائمة السوداء للتجارة، في شهر يناير الماضي، بناء على قرار من الرئيس السابق ترامب قبل مغادرته لمنصبه، وذلك بعد أن تم تصنيفها على أنها "شركة عسكرية صينية شيوعية"، لكن على ما يبدو أنه تم عكس هذا القرار الآن.

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