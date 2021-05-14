مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم ملاكى ونقل بقنا

سيارة محملة باسطوانات الأكسجين

لقى شخص مصرعه و أصيب ٣ آخرون، فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى، وسيارة نقل محملة باسطوانات أكسجين، أمام كوبرى الحبيل الشرقى بمركز أبوتشت، شمال قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بوقوع حادث مروري، بين سيارة ملاكى، وأخرى نصف نقل محملة باسطوانات أكسجين، أمام كوبرى الحبيل الشرقى.

نتج عن الحادث مصرع عاصم أحمد محمد على ٦٧ عاماً، و إصابة كل من: أحمد محمد عبدالوارث ٤٥ عاماً، بنزيف بالمخ، محمد عبدالناصر عبدالفتاح ٢٨ عاما، سحجات، و أحمد حمدى رجب ٢٦ عاما، سحجات.

من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور بدوى سعيد، مدير مرفق قنا، بسيارتى إسعاف، لنقل الجثث والمصابين إلى مستشفى أبوتشت العام.



فيما دفعت إدارة الحماية المدنية بقنا، بسيارة إطفاء للتعامل مع أى طوارئ قد تنتج عن اصطدام السيارة المحملة بأسطوانات الأكسجين.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



تصادم سيارة ملاكى ونقل بقنا

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