حدث ليلا.. الصحة تعلن استعدادها لاستقبال مصابي القصف الإسرائيلي على غزة.. مقتل 7 إسرائيليين وإصابة 523 آخرين

نشر موقع صدى البلد عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية، نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 5 - 2021 و القنوات الناقلة

الصحة تعلن استعدادها لاستقبال مصابي القصف الإسرائيلي على غزة

مقتل 7 إسرائيليين وإصابة 523 أخرين في القصف الصاروخي من قطاع غزة

130 مصابا حتى الآن.. مرض غامض يضرب أمريكا

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا غزة بـ450 صاروخًا خلال الساعات الماضية

تضامن من كل الجنسيات.. نجاح حملة إلكترونية لممثل أمريكي لإنقاذ منازل الفلسطينيين

الأردن.. حريق هائل يلتهم 4 خطوط نفط بالعقبة.. شاهد

الصين تدين قرار أمريكا بشأن اجتماع مجلس الأمن حول الوضع في غزة وإسرائيل

بدون كمامات.. مسلمو أمريكا يحتفلون بعيد الفطر بعد عودة الحياة لطبيعتها

هل تارك صلاة الجمعة مرتين متتاليتين يخرج عن الملة؟