حدث ليلا.. الصحة تعلن استعدادها لاستقبال مصابي القصف الإسرائيلي على غزة.. مقتل 7 إسرائيليين وإصابة 523 آخرين
نشر موقع صدى البلد عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية، نرصد أبرزها فى التقرير التالى:
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 5 - 2021 و القنوات الناقلة
الصحة تعلن استعدادها لاستقبال مصابي القصف الإسرائيلي على غزة
مقتل 7 إسرائيليين وإصابة 523 أخرين في القصف الصاروخي من قطاع غزة
130 مصابا حتى الآن.. مرض غامض يضرب أمريكا
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا غزة بـ450 صاروخًا خلال الساعات الماضية
تضامن من كل الجنسيات.. نجاح حملة إلكترونية لممثل أمريكي لإنقاذ منازل الفلسطينيين
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