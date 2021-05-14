بسبب متأخرات السداد.. شركة تركية توقف إمدادات الكهرباء إلى لبنان

أعلنت شركة “كاروباور شيب” التركية، اليوم الجمعة، التي تزود لبنان بالكهرباء من محطتين عائمتين، أنها أوقفت الإمدادات بسبب متأخرات السداد وبعد تهديد قانوني لمحطتيها في لبنان الذي يواجه أزمة اقتصادية عميقة.

ويحصل لبنان على 370 ميغاواط من الكهرباء من الشركة أو ما يعادل ربع الإمدادات الحالية للبلاد، وفقًا لوكالة “رويترز” للأنباء.

وقد أبلغت الشركة الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي إنها ستضطر لاتخاذ هذه الخطوة إذا لم تكن هناك تحركات للتوصل إلى تسوية.

وقالت الشركة في بيان إنها أغلقت التيار الكهربائي يوم الجمعة. وقال مصدر مطلع على الوضع إن الإجراء اتخذ نحو الساعة الثامنة صباحا (05:00 بتوقيت جرينتش) مع نفاد الوقود في المحطتين العائمتين.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية وسياسية حادة، خاصة بعد انفجار بيروت الذي أغرق البلاد في الفوضى، وتدهور قيمة العملة اللبنانية.