ثاني أيام العيد .. درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة ومحافظات مصر

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي" تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 14-5- 2021، في القاهرة والمحافظات.

وننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي:

القاهرة الصغرى 18 والعظمى 34



الإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 27



مطروح الصغرى 15 والعظمى 25



دمياط الصغرى 18 والعظمى 27



بورسعيد الصغرى 19 العظمى 27



الإسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 34



السويس الصغرى19 والعظمى 34



العريش الصغرى 18 والعظمى 28



رفح الصغرى 17 والعظمى 27



طابا الصغرى 19 والعظمى 33



شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى37

الغردقة الصغرى 25 والعظمى 37

الفيوم الصغرى 19 والعظمى 35

بني سويف الصغرى 20 والعظمى 36

أسيوط الصغرى23 والعظمى 35

الأقصر الصغرى 24 والعظمى 37

أسوان الصغرى 25 والعظمى 37

شلاتين الصغرى 24 والعظمى 34

حلايب الصغرى 25 والعظمى 33

الوادي الجديد الصغرى 18 والعظمى 38