أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 14-5-2021

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 14 مايو 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلى .



وسجلت أسعار العملات الأجنبية والدولار كالتالى:



وصل الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى اليوم الجمعة 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع .



ونرصد أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلى اليوم الجمعة





سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى نحو 18.84 جنيه للشراء و 19.08 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى نحو 21.98 جنيه للشراء و 22.23 جنيه للبيع .





وسجل سعر صرف مقابل الجنيه المصرى الفرنك السويسرى فى البنك الأهلى 17.19 جنيه للشراء و 17.40 جنيه للبيع .



واستقرت سعر صرف كورنا سويدية مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى 1.86جنيه للشراء و1.88جنيه للبيع .



اسعار صرف العملات الآسيوية فى البنك الأهلى اليوم الجمعة



ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الآسيوية فى البنك الأهلى مقابل الجنيه المصرى .



سجل سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى نحو 14.28 جنيه للشراء و 14.46 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة عند 2.42جنيه للشراء و2.44 جنيه للبيع.



وحرر البنك المركزى أسعار صرف العملات الأجنبية و الدولار فى نوفمبر 2016 طبقا لألية العرض و الطلب.



وتختلف أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية من بنك لأخر .



