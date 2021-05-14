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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 14-5-2021

عملات- أجنبية
عملات- أجنبية

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 14 مايو 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلى .

وسجلت أسعار العملات الأجنبية والدولار كالتالى: 

وصل الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى اليوم الجمعة 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع . 

ونرصد أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلى اليوم الجمعة 


سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى نحو 18.84 جنيه للشراء و 19.08 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى نحو 21.98 جنيه للشراء و 22.23 جنيه للبيع .


وسجل سعر صرف مقابل الجنيه المصرى الفرنك السويسرى فى البنك الأهلى 17.19 جنيه للشراء و 17.40 جنيه للبيع .

واستقرت سعر صرف كورنا سويدية مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى 1.86جنيه للشراء و1.88جنيه للبيع .

اسعار صرف العملات الآسيوية فى البنك الأهلى اليوم الجمعة

ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الآسيوية فى البنك الأهلى مقابل الجنيه المصرى .

سجل سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى نحو 14.28 جنيه للشراء و 14.46 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة عند 2.42جنيه للشراء و2.44 جنيه للبيع.

وحرر البنك المركزى أسعار صرف العملات الأجنبية و الدولار فى نوفمبر 2016 طبقا لألية العرض و الطلب.

وتختلف أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية من بنك لأخر .

 

العملات الاجنبية الجمعة أسعار العملات سعر صرف جنيه

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