قتلة الأطفال والمستضعفين.. شريف إكرامي يدعم أهالي غزة ضد الإرهاب الإسرائيلي

علق الكابتن شريف إكرامي حارس مرمي نادي بيراميدز على تعرض قطاع غزة للقصف برا وبحرا وجوا من قبل الإرهاب الإسرائيلي.



وكتب شريف إكرامي عبر تويتر قائلا "حسبي الله ونعم الوكيل في الكيان المستعمر الصهيوني،قتلة الأطفال و المستضعفين،اعداء الانسانية و الدين اي قضية او سياسة تبرر هذا الارهاب و اراقة هذا الكم من الدماء؟ اين شعارات الدول الكبرى لحقوق الانسان يا اصحاب الوجوه المزيفه القبيحه؟اللهم عليك بهم وبكل من يساندهم وأرنا فيهم قدرتك ".



قال المتحدث باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، إن 160 طائرة تابعة للسلاح الجوي الإسرائيلي هاجمت منذ منتصف الليلة الماضية 150 هدفا بغزة مستخدمة 450 صاروخا وقذيفة.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "هدفنا توجيه ضربة قوية لحركة حماس في الأحياء الشمالية والشرقية بمحيط مدينة غزة".

وتابع: "وجهنا ضربة قوية ضد العديد من الأنفاق في شمال قطاع غزة".



ويأتي ذلك على خلفية التصعيد بين الإرهاب الإسرائيلي والفلسطينيين المستمر منذ عدة أيام، حيث تتعرض إسرائيل لإطلاق صواريخ من غزة ويقصف الجيش الإسرائيلي مواقع داخل القطاع، إضافة إلى المواجهات في القدس والضفة الغربية واشتباكات مع العرب داخل إسرائيل.

وقد أسفرت المواجهات عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى بين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، إلى جانب عدة ضحايا بين الإسرائيليين.



