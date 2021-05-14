بعد تكريم السيسي لشهداء الجيش الأبيض .. أشرف العقبة: دفعة وتشجيع للاستمرار في مواجهة الوباء |شاهد

قال الدكتور أشرف العقبة ، رئيس قسم الباطنة والمناعة السابق بطب عين شمس ، إن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لشهداء الأطباء ضحايا فيروس كورونا، خلال أيام عيد الفطر، بمثابة تشجيع للأطقم الطبية في المستشفيات لبذل قصارى جهدهم في الدفاع عن الوطن، والاستمرار في التواجد في الصفوف الأولى لمواجهة الوباء.

وأضاف الدكتور أشرف العقبة ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباحنا مصري " ، والمذاع على فضائية المصرية ، أن مثل تلك التكريمات ترفع من الروح المعنوية للفرق الطبية بالمستشفيات ، لافتا إلى أن الأطباء يؤدون دورهم على الجانب الآخر في تشجيع المواطنين علىي تلقي جرعات اللقاح .

وأكد " العقبة" أهمية لقاحات كورونا في التصدي للحالات الحرجة ، وتقليل نسبة أعداد المصابين بالفيروس ، وهو ما تم إثباته علميا .

وأشار إلى أن الإدارة السياسية معتمة بشكل واضح بالتجهيزات الطبية بالمستشفيات ، وتقديم كافة الخدمات الطبية للمرضى ، إلى جانب السعي في توفير الأدوية واللقاحات .

وتابع أن وزارة الصحة تسعى بجانب مجهوداتها الداخلية ، لعقد البروتوكولات الخارجية لتصنيع اللقاح محليا ، وتوفيره في كافة المستشفيات .

