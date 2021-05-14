61 مليار دولار إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين خلال 4 أشهر

ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين في الاستخدام الفعلي خلال الفترة من يناير إلى أبريل هذا العام، بنسبة 6ر38% على أساس سنوي لتصل إلى 07ر397 مليار يوان (حوالي 45ر61 مليار دولار).



وذكرت وزارة التجارة الصينية –في بيان اليوم- أن الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين زاد كذلك بنسبة 1ر30% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، مشيرة إلى أن الاستثمار الأجنبي في صناعة الخدمات ارتفع بنسبة 8ر46% على أساس سنوي ليصل إلى 94ر312 مليار يوان (4ر48 مليار دولار)، مع زيادة الاستثمار الأجنبي في قطاع خدمات التكنولوجيا الفائقة بنسبة 34%.



وأضافت الوزارة أنه خلال الفترة سالفة الذكر، توسع الاستثمار من رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان) بنسبة 2ر65% على أساس سنوي، وارتفعت الاستثمارات من البلدان الواقعة على طول الحزام والطريق والاتحاد الأوروبي على التوالي بنسبة 8ر62% و 2ر9% .



وفي سياق متصل، تعهد وزير التجارة الصيني "وانغ ون تاو" بتعزيز التواصل مع الشركات الأجنبية وغرف التجارة وتقديم خدمة أفضل.



وقال تاو – في كلمة خلال ندوة مع شركات الأدوية الأجنبية وغرفة التجارة الأمريكية في الصين وغرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين- إن الاستثمار الأجنبي ساهم بنشاط في التنمية الاقتصادية للصين منذ إصلاحها وانفتاحها قبل أكثر من 40 عاما، بينما استفادت الشركات الأجنبية بشكل كامل من تنمية الصين.



وأضاف تاو أنه خلال فترة الخطة الخمسية الرابعة عشرة (2021-2025)، ستسرع الصين في بناء نموذج التنمية الجديد الذي يتميز "بالتداول المزدوج"، حيث تعزز الأسواق المحلية والخارجية بعضها البعض، مع اعتبار السوق المحلي الدعامة الأساسية.

وأوضح تاو أن نموذج التنمية الجديد، الذي لا يمثل بأي حال من الأحوال حلقة محلية مغلقة ولكنه أكثر انفتاحا في التوزيعات المحلية والخارجية، من المتوقع أن يوفر المزيد من الفرص للشركات الأجنبية .



وتابع تاو أنه بالنسبة للمرحلة التالية، ستعمل وزارة التجارة الصينية مع الإدارات والسلطات المحلية ذات الصلة لتعزيز التواصل مع الشركات والغرف التجارية الأجنبية للتعامل مع مشاكلها في الوقت المناسب وتقديم خدمة أفضل للشركات الأجنبية.