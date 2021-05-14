كلنا مصريين وبنحتفل.. القمص بوليس عويضة: مفيش حاجة اسمها أعياد مسلمين ومسيحيين|شاهد

قال القمص بوليس عويضة ، استاذ القانون الكنسي ، إنه لايوجد في قموس المصريين أعياد للمسيحين وأعياد للمسلمين ، وجميع عياد للمصريين توحد مصر ، وليست أعياد فقط بل في السراء والضراء وجميع الأزمنة .

وأضاف القمص بوليس عويضة ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباحنا مصري" ، والمذاع على فضائية المصرية ، أن عمر الدولة المصرية مجتمعة 7000 سنة وهو عمر مصر موحدة من قبل المسيحية والإسلام ، وهذا التاريخ هو الأساس .

وتابع أن صعيد مصر مازال يحتفل بـ 6 أعياد مصرية ، وأنه مازال يهنأ أخوته في الأعياد بصفته المصري وليس القمص .

وأكمل أنه في كل عيد يحمد الله أن وصل لهذا اليوم ليهنأ المصريين بعضهم البعض ، بهذه الأيام المباركة ، والتي هي أيام الله الجميلة .

ولفت إلى أن قداسة البابا تواضروس كان حريص دائما على زيارة المشيخة ، ويستقبله الشيخ طيب بالأحضان ، وعلى رأس تلك المواقف موقف للبابا وهو يحتفل بعيد ميلاد الطيب في المشيخة والمتزامن مع عيد الميلاد ، منذ عاميين .