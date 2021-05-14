متخصص في الشئون الآسيوية: بروتوكول علاجى لمحاولة القضاء على العفن الأسود.. فيديو

قال الدكتور وائل عواد، متخصص في الشئون الآسيوية، إن أعداد الإصابات في الهند من العفن الأسود لا تتجاوز الـ 200 إصابة حتى الآن حسب تقاريروزارة الصحة الهندية، منوها إلى أن هناك بعض الحالات التي كان يفقد المريض إحدي عينيه بسبب إصابته بهذا الفطر التي لا يتم معالجتها ، أو بسبب إهماله لذلك العارض المبكرة لهذه الإصابات.

وأضاف "متخصص في الشئون الآسيوية"، عبر سكايب في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أنه لا يوجد موت بسبب هذا التعفن، ولكن توجد فقط بعض الحالات التي هي بالأساس أمراض مزمنة، ونوع كبير من ضعف المناعة بالجسم.

وأشار "عواد"، إلى أن كما أنه يوجد العديد من الحالات التي يتم إعطاؤهم الاكسجين داخل منازلهم ولم ينتقلوا إلي المستشفي حتي الآن، وليس كل من يقدم هذا الأكسجين للمريض يدرك نسبة الضغط المركزة التي يجب أن إعطاؤها للمرضي، فمن هنا يتم دخول الفيروسات والجراثيم والبكتيريا إلى رئتين المريض، وهذا يسبب العديد من الوفيات.

وأوضح متخصص في الشئون الآسيوية، أن هناك بروتوكول علاجي لهذه الأمراض وخاصة أنه تم الاكتشاف العديد من الحالات، فهناك علاجات ضد الفطريات يتناولها المريض لمدة أسبوع، كما أنه يتم الحرص على استخدام المعقمات والتنفس بالبخار.

وأكد، أن يتم مراقبة المريض من شفائه من العفن الأسود أو عدم شفائه بعد خروجة من المستشفى، وذلك عن طريق مراقبة التنفيذ والعمليات التي تظهر على أنفه و الاحمرار في العينين وشدة الصداع الذي يشعر به المريض.