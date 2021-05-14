حكام الجمعة.. طارق مجدى يدير مباراة الزمالك وإنبي

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن الاطقم التحكيمية لإدارة مباريات اليوم الجمعة فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاءت الأطقم التحكيمية على النحو التالي:

يدير مباراة الزمالك وانبي طارق مجدى حكما للساحة على أن يعاونه ثنائي المساعدين محمود عبدالسميع وأحمد توفيق وحكما رابعا على الكيكي وحكما للفيديو محمد سلامة ومساعده محمد يوسف.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة غزل المحلة والمصري إلى طاقم مكون من :

محمود بسيوني حكما للساحة ويساعده الثنائي رضا جبر وأسامة عبد اللطيف وحكما رابعا سيد عبيد وحكما للفيديو محمد ابو خاطر ومساعده أحمد عبدالله.

فيما يدير لقاء الإسماعيلي وأسوان احمد العدوي حكما للساحة وثنائي المساعدين هشام الدسوقي وكريم يونس وحكما رابعا محمد عاطف درويش وحكما للفيديو إبراهيم نورالدين ومساعده عمرو رمضان.

بينما يدير مباراة البنك الأهلي والمقاولون العرب أحمد الغندور حكما للساحة ويعاونه الثنائى صالح محمد ووليد حميد وحكما رابعا بدوى ابراهيم وحكما للفيديو وائل فرحان ومساعده عمرو عابد.