عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حكام الجمعة.. طارق مجدى يدير مباراة الزمالك وإنبي

صدى البلد

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن الاطقم التحكيمية لإدارة مباريات اليوم الجمعة فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاءت الأطقم التحكيمية على النحو التالي:

يدير مباراة الزمالك وانبي طارق مجدى حكما للساحة على أن يعاونه ثنائي المساعدين محمود عبدالسميع وأحمد توفيق وحكما رابعا على الكيكي وحكما للفيديو محمد سلامة ومساعده محمد يوسف.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة غزل المحلة والمصري إلى طاقم مكون من :

محمود بسيوني حكما للساحة ويساعده الثنائي رضا جبر وأسامة عبد اللطيف وحكما رابعا سيد عبيد وحكما للفيديو محمد ابو خاطر ومساعده أحمد عبدالله.

فيما يدير لقاء الإسماعيلي وأسوان احمد العدوي حكما للساحة وثنائي المساعدين هشام الدسوقي وكريم يونس وحكما رابعا محمد عاطف درويش وحكما للفيديو إبراهيم نورالدين ومساعده عمرو رمضان.

بينما يدير مباراة البنك الأهلي والمقاولون العرب أحمد الغندور حكما للساحة ويعاونه الثنائى صالح محمد ووليد حميد وحكما رابعا بدوى ابراهيم وحكما للفيديو وائل فرحان ومساعده عمرو عابد.

الزمالك اتحاد الكرة الدوري الممتاز مباراة الزمالك وانبي مباريات اليوم الجمعة لجنة الحكام

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

العيد في البيت.. الهدوء يسود كورنيش بنها فى ثانى أيام عيد الفطر ..شاهد

المالية: 2 مليار جنيه لتوفير لقاحات كورونا

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح في مانشستر يونايتد

الغيابات تضرب الأهلي فى مباراة صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

الإبلاغ خلال 24 ساعة..تعرف على غرامة التستر على شخص مصاب بمرض معد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية

قرارات حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

حماس تعلن استهداف مصنع للكيماويات في مستوطنة نير عوز بطائرة مفخخة

خالد الغندور يثير الجدل بـ رسالة غامضة.. شاهد

مصرع طالبين غرقا خلال احتفالات العيد

صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل وطائرات من غزة تقصف عدة مستوطنات

مقتل 7 إسرائيليين وإصابة 523 أخرين في القصف الصاروخي من قطاع غزة

عمرو ياسين يساند هذه الممثلة بعد حذف مشاهدها من "اللي مالوش كبير"|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفود سياحية تزور المتحف القومي للحضارة المصرية.. صور

مواصفات تويوتا كامري 2021 في السعودية .. صور

أسعار العيد .. مقارنة بين ارخص سيارات مستعمله في مصر .. صور

مرسيدس نطلق ما يباخ s680 بمحرك جبار .. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ