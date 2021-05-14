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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم... ميار شريف تواجه فرانشيسكا دي لورينزو ببطولة تشارلستون للتنس

صدى البلد

تواجه اليوم النجمه المصرية ميار شريف الامريكية فارنشيسكا دي لوري، بدور ال16 من بطولة تشارلستون الدولية للتنس والتي تقام خلال الفترة من 10 إلي 16 مايو 2021 على الملاعب الأمريكية.

الجدير بالذكر انه قد تأهلت ميار الشريف إلي دور ال16، بعد تغلبها على الامريكية فيكتوريا دوفال في دور ال32 بنتيجة 6-4، 1-6، 6-3.

واستطاعت ميار التتويج ببطولة تشارلستون المفتوحة للتنس والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر 2020 وهو إنجاز تاريخي للتنس المصري.

وكانت ميار شريف اتسطاعت حجز بطاقة التأهل إلي أولمبياد طوكيو 2021، حيث تعتبر أول لاعبة مصرية تتأهل للأولمبياد في تاريخ اللعبة.

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